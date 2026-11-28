В России 16 регионов, в числе которых и Волгоградская область, минувшей ночью подверглись атаке украинских беспилотников. Всего, по данным Минобороны, силами ПВО было перехвачено и уничтожено 1246 вражеских БПЛА самолетного типа.

Помимо Волгоградской области атаки также отражали в Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Ростовской, Саратовской и Самарской областях. А также в Краснодарском крае, Московском регионе, республиках Крым и Башкортостан.

Напомним, что беспилотная опасность в Волгоградской области действовала более 8 часов.