



Урюпинский городской суд Волгоградской области вынес приговор 32-летнему местному жителю, признанныму виновным в мошенничестве. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, будучи владельцем пункта выдачи заказов «Вайлдберриз» обвиняемый присвоил себе товаров почти на полмиллиона рублей.

Суд установил, что предприимчивый мужчина зарегистрировался на сайте ООО «РВБ», открыл пункт выдачи заказов «Вайлдберриз» и работал в качестве исполнителя – принимал товар, сортировал его, разгружал и отмечал выданные заказы в системе «ВБ ПВЗ».

В период с 26 мая по 19 августа 2026 года подсудимый через мобильное приложение «Вайлдберриз» со своего личного кабинета и кабинета знакомой, не осведомлённой о его намерениях, заказывал товары, но не отмечал их в системе. С целью личного обогащения он забирал их себе без оплаты, тем самым похищая имущество компании.

В результате умышленных действий ООО «РВБ» причинён материальный ущерб на общую сумму 435 172 рубля. Подсудимый вину признал и возместил ущерб в полном объёме. Помимо возмещение ущерба осужденному также приговором суда назначен штраф в размере 100 000 рублей

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.