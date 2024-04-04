Расследования

Осужденная сестра Мелконяна вышла по УДО и вернулась в Волгоград

Расследования 04.04.2024 18:33
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04.04.2024 18:33


Осужденная Волгоградским областным судом 14 июля 2023 года по делу о гибели риелтора Романа Гребенюка Анна Мелконян оказалась на свободе и вернулась в Волгоград из другого региона, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Анна Мелконян, отбывавшая наказание в Ставропольском крае, вышла из мест заключения по УДО, — пояснил источник.

Согласно открытым данным, чтобы воспользоваться правом на УДО, нужно отбыть не менее половины назначенного судом срока, назначенного за тяжкое преступление, к которому как раз относилась вмененная ей квалификация.

Ранее облсуд переквалифицировал действия Анны Мелконян с более тяжкой ч. 4 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ на менее тяжкую ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 111 УК РФ. Окончательное наказание составило пять лет и один месяц колонии общего режима. В ходе апелляционного заседания Мелконян плакала, прикрывалась двумя детьми и просила ее оправдать.

Вместе с ней по делу проходили ее брат Арсен Мелконян и супруг Арман Смбатян. Действия Смбатяна суд также переквалифицировал с ч. 4 ст. 111 УК РФ на ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ему назначено шесть лет и восемь месяцев колонии строгого режима. Мелконяну также смягчили наказание, признав его нахождение в зоне СВО в составе ЧВК «Вагнер» в качестве смягчающего обстоятельства. 

Вскоре помилованный Арсен Мелконян вновь оказался за решеткой. На этот раз за угрозы убийством судье и бывшей жене, а также обещаниям расправиться с сотрудником СИЗО. Центральный районный суд приговорил его к трем годам и двум месяцам колонии-поселения со штрафом в размере 150 тысяч рублей. 

Напомним, что резонансное нападение на Романа Гребенюка в центре Волгограда произошло осенью 2020 года. По версии следствия, ранее судимый за мошенничество Арсен Мелконян при свидетелях набросился с кулаками на своего оппонента в банковском офисе. Мотивом нападения стала ссора между погибшим и сестрой нападавшего в родительском онлайн-чате. Спустя время Гребенюк от полученных травм скончался в реанимации.

Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области

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