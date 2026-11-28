Жители СНТ с 1 января 2027 года будут платить за электроэнергию по единому тарифу. Такое решение, как сообщает ФАС, приняло правительство РФ.

Теперь независимо от месторасположения участка к тарифам применят понижающий коэффициент в диапазоне от 0,7 до 1. Ранее такое было возможно только при заключении коллективного договора с гарантирующим поставщиком. С 1 января единый тариф будет действовать не только для коллективных договоров, но и для прямых договоров с потребителями.