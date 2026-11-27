



Следственный комитет России объявил о старте нового научно-популярного видеопроекта «Тень преступления». Это цикл фильмов о работе следователей, криминалистов и экспертов, созданный Фондом национального кино «Патриот» при содействии управления взаимодействия со СМИ СК России.

В основе проекта – реальные уголовные дела. Каждый выпуск посвящён отдельному методу, экспертному исследованию или техническому устройству, которые помогают раскрывать преступления, совершённые в условиях неочевидности. На примерах из практики авторы показывают, как современные технологии и опыт специалистов позволяют находить улики спустя годы и даже десятилетия – в земле, в воде и даже после сильного пожара.

Криминалисты, о работе которых рассказывает цикл, устанавливают личность злоумышленника по тёмному силуэту на записи камеры наружного наблюдения, смазанному номеру автомобиля с видеорегистратора или повреждённой гильзе от пули. Как отмечают авторы проекта, всё это – не магия, а результат профессионального мастерства и стремления установить истину.

Всего выйдет 18 серий. В проекте принимают участие народный артист России Сергей Безруков и иллюзионист Андрей Позняков.

Премьерные выпуски доступны на информационных ресурсах Следственного комитета и в социальных медиа. Первая серия – «Криминалистический свет. Поиск невидимого» – рассказывает о том, как сотрудники СК обнаруживают на месте происшествия следы, невидимые человеческому глазу.