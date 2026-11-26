



Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор 54-летнему местному жителю. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, он признан виновным по 21 эпизоду ч. 1 ст. 274.1 УК РФ – «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ».

По данным суда, в 2020 году мужчина скачал из интернета вредоносное ПО, предназначенное для атак на объекты критической инфраструктуры. С апреля 2023 по июнь 2024 года он 21 раз запускал программу и пытался подобрать логины и пароли к камерам IP-видеонаблюдения, в том числе в центре обработки данных правительства одного из регионов, на авиационном предприятии, заводе и в электросетевой компании. Однако системы защиты заблокировали его доступ.

Подсудимый полностью признал вину, дело рассмотрено в особом порядке. Суд назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Также конфискованы системный блок, ноутбук с блоком питания и два внешних жёстких диска. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.