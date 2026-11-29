



В Волгоградской области подвели итоги полевого сезона Волгоградского регионального ботсада. Как рассказали в облкомприроды, биологам удалось обнаружить более 10 новых мест произрастания редких растений .









В Арчедино-Донских песках выявлены новые популяции василька Гербера, растущего только на развеваемых песках.









В степях северного Заволжья биологи нашли новые местообитания тюльпана душистого и пушистоспайника длиннолистного, известного больше как «перекати-поле».





Фото облкомприроды

В частности, в Заволжских лиманах участники экспедиций нашли два редких болотника (заволжский и бахромчатый), которые не наблюдались в области 20 лет. Здесь же зафиксированы места произрастания краснокнижных марсилии щетинистаой и цингерии Биберштейна.Все полученные в походах данные войдут в Красную книгу Волгоградской области, которая будет переиздана в 2027 году, добавили в облкомприроды.