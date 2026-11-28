Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила проработать введение платежа за обязательное медицинское страхование для формально неработающих, но имеющих доходы граждан. Об этом она заявила на пленарном заседании СФ при обсуждении бюджета Фонда ОМС на 2027–2029 годы.

Спикер отметила, что в стране появилась категория «якобы неработающих», которые на самом деле работают и хорошо зарабатывают. Платежи региональных бюджетов за неработающее население составляют около 1,3 трлн рублей.

– Давайте разделим тех неработающих, за которых государство несёт обязательства, и какой-то хотя бы условный платёж для начала для тех, кто якобы не работает. Это якобы неработающие, на самом деле работающие и хорошо зарабатывающие, – сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что мера не должна касаться детей, пенсионеров, ветеранов, инвалидов и тех, кто не может работать по объективным причинам – за них оплата остаётся ответственностью государства. Отказывать в гарантированной Конституцией медпомощи никому не будут, но возврат средств в региональные бюджеты позволил бы строить больше больниц, школ, жилья для детей-сирот и ремонтировать сети.

– Если ты работаешь реально, доходы есть, ездишь на хорошей машине, у тебя шикарная квартира – слава богу, чем больше богатых людей, тем лучше. Но они должны нести солидарную ответственность за сферу медицинских услуг, – отметила парламентарий.

К проработке вопроса Матвиенко предложила подключиться комитету СФ, Фонду ОМС и Счётной палате. Она также призвала к открытой общественной дискуссии.