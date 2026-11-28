Росгвардейцы сдали нормативы по боевой и физподготовке в ходе учебно методического сбора специалистов физической подготовки и спорта Южного округа войск национальной гвардии РФ. Как сообщили в управлении Росгвардии по Волгоградской области, программа сбора включала теоретические и практические занятия.

Участники изучали методику многоборья ГТО и перспективы его развития в войсках нацгвардии, а также вопросы интеграции военно-прикладных видов спорта для выполнения служебно-боевых задач.





В спорткомплексе «Динамо» росгвардейцы изучали эти направления на практике с инструкторами спецподразделений регионального управления. Вопросы применения БПЛА рассматривались уже в академии физической культуры. Здесь военнослужащие и сотрудники сдали нормативы по боевым приемам борьбы, подтягиванию на перекладине, бегу на дистанциях 60 метров и 1 километр, плаванию на 100 метров и боевой стрельбе.

Участники сбора побывали в музее заповеднике «Сталинградская битва» и осмотрели другие достопримечательности Волгограда.