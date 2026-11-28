В Волгоградской области на трассе Р-22 «Каспий» пострадал водитель «Газели», который пошел на опасный обгон и задел три фуры. В результате ДТП фургон оказался в кювете, а водителя увезли на скорой помощи в больницу, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в Михайловском районе на 753 км трассы Р-22. 34-летний водитель «Газели», по предварительным данным, ехал из Волгограда в Москву. При обгоне он столкнулся с большегрузами Volvo и Renault Т520, которые двигались во встречном направлении. После этого фургон по касательной совершил столкновение с Sitrak.