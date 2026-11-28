В Советском районе Волгограда проводятся работы по устранению нарушения на сетях водоснабжения. Работы выполняет подрядная организация.

– Нарушение технологического процесса произошло в ходе работ по подключению обновленного участка трубопровода по ул. Панфиловской. Во время запуска ресурса подрядная организация столкнулась с технической проблемой, в результате которой возобновление холодного водоснабжения было отсрочено, – сообщили в «Концессии водоснабжения».

Бригада коммунальщиков помогает устранить проблему как можно быстрее. Подачу ресурса планируют возобновить до конца дня. Организован подвоз воды к жилым домам.