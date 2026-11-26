



Центральный районный суд Волгограда продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Красноармейского района, обвиняемого в убийстве многодетного отца. Он останется в СИЗО до 27 февраля 2027 года, сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.

Напомним, жуткое преступление произошло 26 сентября в супермаркете «Магнит». Житель Красноармейского района пришел в магазин с пистолетом в состоянии алкогольного опьянения и стал нецензурно выражаться. Мужчина, который находился в тот момент в супермаркете с детьми и супругой, сделал ему замечание. Но в ответ получил пули, от которых скончался на месте.

Преступление сняли камеры видеонаблюдения, установленные в магазине. Как затем выяснилось, убийца произвел семь выстрелов.

36-летнего Петра Маликова похоронили на кладбище в Красноармейском районе. С ним простились родные и верующие Объединенной церкви христиан веры евангельской.

Расстрелявший многодетного отца Владимир К. был задержан в этот же день. На первом же допросе он признался, что убил человека. Постановлением суда он был заключен под стражу до 27 ноября 2026 года.