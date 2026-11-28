В редакцию ИА «Высота 102» с просьбой о помощи обратились жители пятиэтажной хрущевки на улице Пражская, 12 в Центральном районе Волгограда, которые больше суток сидят без газа и горячей воды. Многоквартирный дом без централизованного горячего водоснабжения отрезали от ресурса без объяснения причин на следующий день после проверки дымовых и вентиляционных каналов в квартирах. В ТСЖ «Медик», которое обслуживают пятиэтажку, ссылаются на выходной и не хотят разговаривать на эту тему до понедельника.

– Меньше чем за сутки нас уведомили, что в квартирах будут смотреть вентиляционные каналы и надо быть дома, иначе отключат газ. Кто-то не смог отпроситься с работы, у кого-то были другие уважительные причины, но мы смогли. Допустили в квартиру, они посмотрели, составили акт, что нарушений нет. У большинства соседей, кого я знаю, было также. Однако в пятницу вечером, когда мы пришли с работы, то не смогли ничего приготовить, так как газ отключили. У нас колонки, поэтому горячей воды тоже нет, – рассказали жильцы.

По словам людей, проблему обозначили жители в общедомовом чате. Выяснилось, что газа нет во всей пятиэтажке. Четыре подъезда, в которых находятся 80 квартир, как минимум на выходные лишились элементарных бытовых условий. Самое неприятное в этой ситуации то, что жителям так и не объяснили, по какой причине они вынуждены жить в таких спартанских условиях.

– У каждого из собственников есть личные кабинеты, куда регулярно приходят квитанции об оплате. Есть Госуслуги, общедомовой чат и другие средства связи. Однако уведомить нас об отключении газа никто не соизволил. Никаких уведомлений, тем более объяснений мы ни от кого не дождались, – возмущаются люди. – Если это экстренная ситуация, то мы должны это знать. А если это какие-то незначительные нюансы, то почему страдают 80 квартир?

Не помогли жителям прояснить ситуацию и звонки в аварийную газовую службу и ТСЖ. Газовики поясняют лишь то, что было некое предупреждение и о нем знают в ТСЖ. Добиться ответов на вопросы в ТСЖ «Медик» также не удалось. В выходной день руководитель попросила жильцов ее не беспокоить. Согласно сервису проверки контрагентов Seldon.Basis, ТСЖ «Медик» с июня 2022 года находится в процессе банкротства. В отношении юридического лица введено наблюдение.

Ситуацию с отключением газа в многоквартирном доме №12 по ул. Пражская ИА «Высота 102» прокомментировали в ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

– Товарищество собственников жилья «Медик» направили в газовую службу акты периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов. Согласно этим актам эксплуатация газоиспользующего оборудования в доме по адресу: ул. Пражская, 12 представляет угрозу жизни, проживающих в них людей. В связи с этим газоснабжение было временно приостановлено, – сообщили в компании. – Пуск газа по указанному адресу будет осуществлен после устранения нарушений, выявленных при обследовании, и организации товариществом собственников жилья доступа в квартиры.

Газовики отмечают, что угарный газ, образующийся при работе газовых приборов, очень опасен. Отравления происходят при нарушении естественной тяги или ее полном прекращении. Отравление наступает незаметно, так как угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха.