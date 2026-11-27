В Жирновском районе простятся с Андреем Тарасовым, участником СВО. Как сообщили в администрации района Волгоградской области, он родился 3 декабря 1980 года. После заключения контракта с Минобороны отправился в зону боевых действий. Служил водителем в воинской части.