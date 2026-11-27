В Жирновском районе простятся с Андреем Тарасовым, участником СВО. Как сообщили в администрации района Волгоградской области, он родился 3 декабря 1980 года. После заключения контракта с Минобороны отправился в зону боевых действий. Служил водителем в воинской части.
– Имя героя навсегда будет вписано в историю Жирновского района, Волгоградской области и всей страны, - говорится в опубликованном районной администрации некрологе.
Траурная церемония состоится в субботу, 28 ноября, в селе Кленовка. Героя похоронят с воинскими почестями.