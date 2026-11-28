Стали известны подробности жуткого ДТП в Красноармейском районе Волгограда, где легковушку раздавили бетонные трубы. В ГУ МВД России по региону рассказали, что в результате происшествия пострадали два человека – с травмами их увезли в больницу.

В это ДТП, по уточненным данным, попали КАМАЗ и два легковых автомобиля. На данный момент известно, что 34-летний водитель «Лады Приоры» напротив дома №100а по улице 40 лет ВЛКСМ врезался в стоящую Daewoo Nexia, за рулем которой находился 36-летний мужчина.

По инерции иномарка совершила наезд на КАМАЗ с полуприцепом, который стоял впереди. Грузовик перевозил огромные трубы, под которыми и оказалась иномарка. Пострадали водители «Лады Приоры» и Daewoo Nexia.





Напомним, что ранее сообщалось о двух участниках ДТП. Также уточнялась информация о пострадавших в этой страшной аварии.