Новый экспериментальный театр Волгограда объявил об отмене и замене серии спектаклей в декабре из-за сложностей с продлением лицензионного договора с владельцем авторских прав. Как сообщили в театре, из репертуара в основном исключены спектакли Отара Джангишерашвили, который является основателем и руководителем Нового экспериментального театра.

Отар Джангишерашвили руководил основанным им театром 30 лет. Почетный гражданин Волгоградской области скончался 6 марта 2018 года от тяжелой болезни. В текущем году ему бы исполнилось 83 года.

– Несмотря на наши усилия сохранить спектакли Отара Ивановича Джангишерашвили в репертуаре театра на декабрь, вынуждены сообщить о заменах, – сообщил НЭТ своим подписчикам в соцсетях. – Новый проект лицензионного договора направлен владельцу авторских прав, ответ не поступил. Учитывая категорический запрет лицензиара на показ спектаклей до урегулирования всех ключевых вопросов, театр вынужден принять нелёгкое решение. Мы продолжаем переговоры и вместе с вами уверены в том, что любимые спектакли вернутся на сцену нашего театра.

Помимо замены и отмены спектаклей в декабре, аналогичное решение принято и по репертуару в последних числах ноября. Так, будут заменены спектакли «Похищение любви» и «Сотворившая чудо», показ которых запланирован на 26 и 29 ноября.

График замен спектаклей опубликован на официальной странице театра «ВКонтакте».

Напомним, что о замене спектаклей в Волгоградском НЭТ первый раз было объявлено в октябре текущего года. Тогда в театре объяснили это необходимостью переоформлением лицензионных соглашений с правообладателями.