В Волгоградской области на 12 суток арестовали местного жителя, который в рабочем поселке Новониколаевский разбил молотком две витрины в банке. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, имущество кредитного учреждения мужчина повредил без причины. Ущерб составил 114 тысяч 421 рубль.

Происшествие случилось в офисе банка по улице Народная. Правонарушение записала камера наружного видеонаблюдения. С места происшествия мужчина скрылся, но его вскоре задержали. В суде он признал вину.