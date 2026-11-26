Суровикинский районный суд Волгоградской области вынес приговор 18-летнему парню, который вымогал деньги у девушек из чат-ботов для знакомств. Молодой человек шантажировал их обнародованием интимных фото и видео, которые они ранее присылали ему в приватной переписке. За содеянное вымогателю назначено 1,5 года колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Юноша признан виновным по четырем статьям УК РФ: вымогательство, кража с банковского счета в крупном размере, грабеж, а также незаконное изготовление и оборот порнографических материалов.

Согласно материалам дела, молодой человек в чат-ботах для знакомств вступал в переписку с девушками, в ходе которой постепенно убеждал их присылать ему фото и видео интимного характера. После получения пикантных материалов он от заигрываний переходил к откровенному шантажу, требуя деньги под угрозой распространения интимных сведений. Так, с июня 2024 года по январь 2025-го он запугал 20 девушек, причинив им ущерб на сумму более 900 тысяч рублей.

Приговором суда вымогателю также на 2,5 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с созданием и использованием учетных записей пользователя (аккаунтов) в социальных сетях, размещенных в электронных или информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет.