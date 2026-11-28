В казанском Дворце водных видов спорта состоялся центральный матч тура, в котором местный «КОС‑Синтез» принимал волгоградский «Спартак». Встреча изначально обещала упорную борьбу – и ожидания оправдались: волгоградцы не уступали действующему чемпиону ни в желании, ни в активности, много атаковали и до последнего сохраняли интригу, но в решающие отрезки сказался класс хозяев. Итоговый счёт – 12:9 в пользу казанцев.

Уже в первом периоде гости преподнесли сюрприз: за счёт дальних бросков «Спартак» сумел выйти вперёд и к перерыву вёл 4:2. Во многом этому способствовала безупречная игра голкипера красно‑белых Валерия Бурова, который на ленточке действовал максимально надёжно и не раз спасал команду в острых эпизодах.

Во второй четверти «КОС‑Синтез» изменил рисунок игры, включив высокий прессинг. К этому давлению волгоградцы оказались не готовы: в течение восьми минут они не смогли реализовать ни одной атаки, пропустив в ответ три мяча. Этот рывок хозяев стал переломным – 0:3 в периоде и потеря инициативы.

Третья четверть вновь вернула матчу равную борьбу. «Спартак» стал эффективнее использовать численное большинство: ярким моментом стали голы Максима Шулева, который эффектно «поснимал паутину» с девяток ворот своего экс‑одноклубника Петра Федотова. Однако концовка периода осталась за казанцами: они блестяще провели заключительные минуты отрезка и ушли на последний перерыв с преимуществом в два мяча – 5:3.

В заключительной четверти уровень мастерства «КОС‑Синтеза» проявился в полной мере. Волгоградские ватерполисты раз за разом бросали мимо ворот, тогда как хозяева хладнокровно реализовывали свои моменты, и играли на удержание счёта. В итоге четверть завершилась со счётом 2:2, но общая разница в счёте уже не оставляла шансов гостям. Финальная сирена зафиксировала победу казанцев – 12:9.

Тренер «КОС‑Синтез» Артур Фатахутдинов – о победе над «Спартаком»:

– Команда готовилась к этому матчу. Это один из самых важных для нас соперников – Волгоград. Мы долгие годы соперничаем с этой командой, и очень приятно одержать победу, особенно у себя в бассейне, при своих трибунах. Сегодня они нас гнали вперёд, помогали забивать красивые мячи.

Мы старались держать игру под контролем, но не всё получилось так, как задумывали. Где‑то допускали ошибки, из‑за которых пропускали голы, но в итоге оказались сильнее. Чуть больше повезло, чуть больше уверенности в завершении моментов – вот что привело к результату. Мы очень рады и удовлетворены этой победой.

«КОС-Синтез» (Казань) – «Спартак-Волгоград» – 12:9 (2:4, 3:0, 5:3, 2:2)

28 ноября, 18:00. Чемпионат Евразийской ватерпольной лиги. Суперлига, тур 4.

Казань. Дворец водных видов спорта «Казань».

Судьи: Павел Летуновский, Сергей Крижановский (оба – Москва).

«КОС-Синтез»: Федотов – Киселев (2), Одинцов (2), Лазарев, Пронин, Лисунов (1), Шепелев – Кудрявцев, Васильев (1), Деревянкин (1), Шейкин (2), Латыпов (2), Закиров (1), Ярлыченко.

«Спартак-Волгоград»: Буров – Носаев, Усов (2), Шулев (2), Рудай (1), Буланаев, Махиянов (1) – Трусов, Еськов (1), Андрюков, Шайхутдинов (1), Жабкин (1), Чуксин, Власов.

Выигранные спринты: 1 – 3.

Удаления: 8 – 9.

5-метровые/голы: 3/3 – 1/1.

Броски по воротам: 22 – 25.

Эффективность бросков: 55% – 36%.

Несмотря на поражение, «Спартак» продемонстрировал характер и способность бороться с сильнейшей командой лиги. Особенно стоит отметить надёжность Валерия Бурова и умение волгоградцев возвращаться в игру даже после тяжёлых отрезков. Теперь команде предстоит проанализировать ошибки в игре против высокого прессинга и готовиться к следующим матчам, где каждая деталь может стать решающей.

Волгоградский клуб идёт на третьем месте имея в активе 19 очков, астраханское «Динамо» опережает красно-белых на пять очков, лидирует «Кос-Синтез» – 36 очков. Следующий матч «Спартак-Волгоград» проведет в родном бассейне 5 декабря. Соперником волгоградцев будет МКСШОР «Восток-2».

Александр Веселовский