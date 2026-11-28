В Волгоградской области 28 ноября объявлена ракетная опасность. МЧС начали рассылать сообщения об угрозе атаки в 12:50 мск. В Волгограде завыли сирены.

– Отключите газ, воду, электричество и проследуйте в ближайшее укрытие, а при его отсутствии в ближайшее заглубленное помещение подземного пространства, – рекомендуют в МЧС.

В период действия угрозы жителям не советуют приближаться к окнам и пользоваться лифтами.

Напомним, что ночью в Волгоградской области действовала беспилотная опасность. Она была отменена через 8 часов. Минобороны сообщили об уничтожении украинских БПЛА в регионе.