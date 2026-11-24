



Первый вице-губернатор Мурманской области Оксана Демченко задержана по делу Андрея Чибиса. Об этом сообщили два источника РБК в правоохранительных органах. По их словам, Демченко доставили в Москву для проведения следственных действий в Следственном департаменте МВД. Губернатор Андрей Чибис, как ранее сообщали федеральные СМИ, был накануне задержан в Москве.

Между тем, как ранее сообщало V102.RU, Оксана Демченко некоторое время работала в структуре администрации Волгоградской области. В 2010 году она заняла должность заместителя главы администрации региона, которым на тот момент руководил Анатолий Бровко, и исполняла обязанности управделами.

Оксана Демченко до приезда в Волгоград работала в министерстве регионального развития, а также в ОАО «Российские коммунальные системы». Именно в министерстве регразвития в те годы работал и Андрей Чибис.

В структурах власти Волгоградской области Демченко проработала до отставки Анатолия Бровко. Один из первых приказов пришедшего на его смену Сергея Боженова касался увольнения именно этой сотрудницы аппарата.

Однако опытная чиновница не пропала. Она продолжила карьеру в Минстрое, где отвечала за федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». В 2019 году Демченко стала работать в администрации Мурманской области, где вскоре стала первым заместителем губернатора Андрея Чибиса.