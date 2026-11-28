



В Волгограде широко обсуждают сразу несколько изменений, о которых стало известно на текущей неделе и которые начнут действовать в 2027 году. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», изменения коснутся внешнего облика городских улиц и правил торговли, а также оборота вейпов.

Нестационарная торговля: киоски войдут в схему размещения

Нестационарные торговые объекты (НТО) на частных землях – а их в регионе около 1000 – обяжут включать в схему размещения. Соответствующие изменения в региональный закон о торговой деятельности уже поддержал комитет Волгоградской областной думы.

Для бизнеса предусмотрен переходный период: владельцы НТО смогут работать без включения в схему до 1 января 2028 года, хотя сам закон в случае принятия вступит в силу с 1 марта 2027 года. Новое регулирование не коснётся фермерских хозяйств и сельхозкооперативов.

Внешний облик киосков: пять зон и строгие требования

Мэрия Волгограда разработала проект постановления, ужесточающего требования к внешнему виду НТО. По информации «Высоты 102», город планируется разделить на пять функциональных зон с разными правилами. Для «парадных» улиц будут внедрены особые требования к облику торговых точек: буквы на вывесках не выше 250 мм, цвет – только белый, подсветка в тёплых тонах без мигания, запрет на световые короба, баннеры и кондиционеры на фасадах.

Новые правила могут вступить в силу уже с 1 марта 2027 года.

Запрет вейпов: экологи призывают решить вопрос утилизации

Совершенно точно с 1 марта 2027 года в Волгоградской области начнёт действовать запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина. Законопроект губернатора Андрея Бочарова уже поддержан депутатами облдумы.

При этом экологи обращают внимание на отдельную проблему: миллионы уже купленных устройств скоро окажутся на свалках, а чёткого механизма их утилизации до сих пор нет. По данным специалистов, в одном вейпе содержится 0,5 грамма лития и 10 граммов пластика, а 90% устройств попадают на обычные свалки. Если ситуация не изменится, к 2030 году там окажется 500 тысяч тонн токсичных отходов. В регионе уже звучат предложения проработать вопрос утилизации отработанных вейпов на государственном уровне – Волгоградская область может стать инициатором этого процесса.

Реакция волгоградцев

Отметим, у волгоградцев есть сомнения относительно механизмов реализации принятых и обсуждаемых мер и их итогов:

– Ужесточение требований к облику НТО окончательно убьет экономику, – считают волгоградцы, отмечая, что многим мелким коммерсантам будет попросту не по плечу переход к новым стандартам.

Что касается запрета продажи вейпов, то здесь жители региона высказывают предположения, что курительные устройства земляки продолжат покупать на интернет-площадках.

– Люди или накупят эти вейпы впрок – до 1 марта: если уж запрещать, то запретили бы сразу с 1 декабря. А потом кому надо купят и на маркетплейсах, – рассуждают волгоградцы в социальных сетях.

В целом же читатели ИА «Высота 102», проживающие на территории Волгоградской области, благосклонно относятся и к принятому запрету продажи вейпов, и к планам волгоградских властей внедрить единый облик торговых точек на улицах региональной столицы.