Городищенский районный суд Волгоградской области обязал арендатора грузовика, с которого был произведен сброс строительных отходов на почву, выплатить более 700 тысяч рублей ущерба. Иск подавало Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Нарушение природоохранного законодательства было зафиксировано на территории поселка Верхнезареченский в Тракторозаводском районе Волгограда. С грузовика были сброшены отходы от сноса и разборки зданий. Площадь загрязнения составила 32,5 кв.м.

Установлено, что грузовой автомобиль, который фигурирует в этом происшествии, на момент совершения правонарушения находился в аренде у физического лица.

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области взяли пробы почвы и отходов. По результатам исследований был определен размер причиненного почвам ущерба. В добровольном порядке нарушитель возмещать его не стал, тогда ведомство обратилось в суд. Решение может быть обжаловано в установленном порядке.