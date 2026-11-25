Волжский городской суд Волгоградской области приговорил к 5 годам колонии общего режима гендиректора ООО «Сталинские фермы» Кирилла Ярового за обман 30 инвесторов на сумму более 50 миллионов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Бизнесмен-животновод привлекал средства на развитие деятельности по разведению животных, обещая доходность от 48 до 63 % годовых. Однако свои обязательства предприимчивый мужчина выполнять не собирался.

Следствием и судом установлено, что он только создавал видимость платежеспособности. Яровой купил 300 голов мелкого рогатого скота, который разместил на ферме ничего не подозревающего знакомого. Далее он регулярно снимал видео о своей мнимой деятельности, публиковал объявления о поиске инвесторов и заключал с ними договоры. Вначале Яровой выплачивал по этим договорам ежемесячные проценты за счет поступлений от новых участников, а потом стал просто тратил деньги на себя. Таким сомнительным бизнесом мужчина занимался с 2022 по 2024 годы.

На суде Яровой полностью признал вину. Судом также удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании с осужденного похищенных денежных средств.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.