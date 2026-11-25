



Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области возбуждены уголовные дела в отношении троих мужчин. Они подозреваются в ч. 1 ст. 318 УК РФ – «Применение насилия в отношении представителя власти».





По данным следствия, вечером 16 ноября 2026 года в Ленинске сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль «ВАЗ-2115». Водитель имел признаки алкогольного опьянения и управлял машиной без регистрационных документов. Ему предложили пройти в служебный автомобиль для составления протокола об отстранении от управления транспортным средством.

Находясь в салоне, подозреваемый, выражая недовольство привлечением к административной ответственности и не желая проходить медицинское освидетельствование, схватил сотрудника ДПС за правую руку и произвёл её загиб, причинив телесные повреждения в виде ушиба и растяжения правого плечевого сустава.

В это же время к служебному автомобилю подошли двое приятелей водителя. Высказывая недовольство привлечением знакомого к административной ответственности, они применили насилие в отношении второго инспектора ДПС, причинив ему телесные повреждения.

В настоящее время с участием фигурантов проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. В отношении водителя и одного из фигурантов суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. В отношении третьего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.