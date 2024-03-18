Мелконяну, угрожавшему убийством судье, вынесли приговор

Арсену Мелконяну, угрожавшему судье Центрального районного суда, вынесли приговор 18 марта. По информации Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, его приговорили к трем годам и двум месяцам колонии-поселения, а также штрафу в размере 150 тысяч рублей.

– Приговором Краснооктябрьского районного суда Волгограда Арсен Мелконян признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.321 (угроза применения насилия в отношении сотрудника УФСИН), ч.1 ст.296 (угроза убийством в отношении судьи), ч.1 ст.119 (угроза убийством – 2 эпизода) УК РФ, – сообщили в пресс-службе. – По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в размере 150 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, что гособвинение запрашивало в суде для Мелконяна три года и семь месяцев лишения свободы со штрафом в размере 250 тысяч рублей.