В Волгограде специалисты областной детской больницы помогли 14-летнему школьнику, который из-за болезни Кенига отказался от тренировок и футбола, вернуться в спорт. Как сообщили в облздраве, патология коленного сустава лишила активной жизни подростка, который планировал футбольную карьеру.

Врачи изучили результаты МРТ, оценили состояние костной ткани и жизнеспособность пораженной зоны. На основании полученных данных был разработан индивидуальный план лечения и реабилитации.

Подросток прошел комплексный курс восстановительной терапии, а затем внутрисуставной инъекционной терапии. После каждого этапа лечения пациент продолжал реабилитацию под контролем специалистов.

Спустя 9 месяцев после начала лечения контрольное МРТ показало значительное уменьшение хрящевого дефекта. Юный футболист вернулся к тренировкам и продолжает занятия без боли. Для полного восстановления хрящевой ткани пациенту рекомендовано дальнейшее наблюдение и проведение восстановительного лечения. Однако это уже не помешает подростку продолжить подготовку к переходу в один из ведущих футбольных клубов.