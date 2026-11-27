



18-летняя жительница Волгограда признана виновной в краже телефона из такси и попытке оплатить с него товары на маркетплейсах. Как установил Тракторозаводский районный суд, в сентябре 2026 года юная волгоградка во время поездки на «Яндекс.Такси» нашла на заднем сиденье телефон Realme C75, оставленный предыдущей пассажиркой, и тайно его похитила. Ущерб оценён в 15 тыс. рублей.

Пароля на устройстве не было, поэтому девушка вошла в приложения Wildberries и Ozon под аккаунтом потерпевшей, к которым были привязаны её банковские счета. Она оформила заказы товаров на 41 711 рублей и 5 545 рублей, а также продукты в Ozon Fresh на 516 рублей. Оплатить успели только последний заказ – на 516 рублей; остальные покупки на 47 256 рублей потерпевшая отменила.

Подсудимая полностью признала вину. Суд признал её виновной по п. «в» ч. 2 ст. 158 и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа 25 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области