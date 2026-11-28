В Центральном районе Волгограда сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков нагрянули в ночные клубы. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в первую очередь полицейские проверяли подростков, которые находились в увеселительном заведении в позднее время.

В ходе профилактического рейда была задействована и мобильная лаборатория областного наркодиспансера. Посетителей клубов проверяли на предмет возможной причастности к незаконному обороту наркотиков. Результаты рейда не сообщаются. В Главке полиции заверили, что подобные проверки в ближайшее время пройдут и в других районах Волгограда.