



Сегодня, 28 ноября, у верующих волгоградцев началась 40-дневная подготовка к одному из важнейших церковных праздников – Рождеству Христову. Какие ограничения вносит в их жизнь Рождественский пост? Кому из прихожан священники советуют сделать послабления? И почему одну лишь строгую диету они называют антиподом настоящего поста, расскажем в материале ИА «Высота 102».

Сколько продлится?

Рождественский или Филиппов (начинается сразу после дня памяти апостола Филиппа – Прим.) пост длится 40 дней и завершается 7 января – в день Рождества Христова. На это время в церковном календаре выпадает сразу несколько важных для верующих праздников:

– 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы;

– 19 декабря – День Святителя Николая Чудотворца;

– 6 января – Рождественский Сочельник.

Какие ограничения предполагает Рождественский пост?

Для мирян, которые соблюдают более упрощенный, не монастырский, вариант Рождественского поста, ограничения будут не столь строгими, как во время поста Великого. На несколько недель верующим придется убрать из холодильника все мясные и молочные продукты, яйца, а также крепкий алкоголь. А вот рыба и морепродукты останутся на столах волгоградцев, существенно расширив их ежедневное меню.





– После Успенского поста, который проходил с 14 по 27 августа, у православных христиан было самый долгий период мясоедства. Сейчас же наступило время для определенного изменения жизни – конечно же, не только физического, – рассказывает настоятель храма Рождества Христова в Волжском протоиерей Олег Почтаков. – Рождественский пост не настолько строг, как Великий, и предполагает вкушение почти во все дни растительного масла, а по субботам, воскресеньям и праздничным дням – рыбы. Тем не менее, он мобилизует, собирает наше внимание и вновь учит, отбросив расслабленное и даже самодовольное состояние, обращаться к Богу с покаянием.

Кому в церкви дают послабления от поста?

Затягивать ремни и под ноль вычищать свои холодильники не стоит волгоградцам с хроническими заболеваниями, предупреждают служители церкви. Отойти от строгих канонов и позволить себе более разнообразное и сытное меню могут также беременные женщины, пожилые люди, а также горожане, занятые на тяжелых работах или находящиеся в пути.

– Из года в год мы говорим важную вещь: во всей полноте любой пост нужен только здоровым людям, – настаивает протоиерей Олег Почтаков. – Мы же не призываем урезать свой рацион тех, кто сейчас лежит в стационаре. При принятии решения об ограничениях важную роль играют также возраст человека, его обстоятельства жизни. Знаю, что многие из тех, кто уже давно упражняется в постах, находят силы и возможности соблюдать их даже в дороге. Однако это становится, скорее, исключением, чем общим строгим правилом.

Как правильнее соблюдать Рождественский пост?

Диету в ее классическом понимании, не подкрепленную никакими духовными делами, в церкви называют антиподом реального поста.

– Только лишь физическое воздержание, без посещения церкви, участия в таинствах, превращает пост в фарисейство и выказывает высокомерие человека. Как говорил апостол Павел, телесные упражнения мало полезны, а вот благочестие - полезно на все, так как имеет обетование жизни настоящей и будущей. Я бы сказал, что такой «внешний», посредственный пост не только не принесет никакой пользы, но и навредит человеку.





Волгоградцам, которые захотят подойти к празднику Рождества с легкостью не только в теле, но и в душе, рекомендуют не ставить подвигов, а поститься по своим силам.

– Так уж устроен человек, что многое в его жизни связано с тщеславием – одни тщеславятся из-за соблюдения Поста, другие – из-за отказа от него. От сотворения хороших дел и, напротив, от публичного отказа от них, – рассуждает отец Олег. – А, между тем, время поста дается нам ровно для того, чтобы мы смогли избавиться от этих качеств и заглянуть внутрь себя, подойдя к великому празднику в своем лучшем состоянии – как физическом, так и духовном.

Фото из архива V102.ru