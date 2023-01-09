



Житель Волгограда Арсен Мелконян, признанный виновным в смерти риелтора Романа Гребенюка и приговоренный Центральным районным судом к 11 годам колонии строгого режима, получил ранение в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник.

Как стало известно информагентству, Арсен Мелконян добровольно вступил в ряды частной военной компании «Вагнер» осенью 2022 года.

– Ориентировочно Мелконян отправился в зону СВО в конце осени прошлого года. Еще в октябре, по крайней мере, он находился в СИЗО №3 в городе Фролово Волгоградской области, – сообщил информагентству источник, близкий к силовым органам. – В настоящее время его в пределах региона нет.

Напомним, что в Волгоградском областном суде Мелконян 7 сентября 2022 года при рассмотрении апелляции по уголовному делу выступил с последним словом, признав свою вину в смерти Романа Гребенюка в полном объеме. При этом Арсен Мелконян просил суд переквалифицировать его действия по более мягкой статье, в чем ему было отказано.

– Получается, что вскоре после оглашения приговора Мелконян и отправился в зону спецоперации. Так сказать, добровольно влился в оркестр. Вероятнее всего, это произошло вскоре после первого визита в регион основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, – сообщил собеседник ИА «Высота 102». – По имеющейся информации, Мелконян воевал на передовой в штурмовом отряде. В конце года виновный в смерти риелтора был тяжело ранен и направлен для лечения в один из госпиталей соседнего с Волгоградской областью региона. Далее о его судьбе пока ничего неизвестно.





На запрос редакции ИА «Высота 102» в УФСИН России по Волгоградской области по поводу местонахождения Арсена Мелконяна в ведомстве пояснили, что любая информация об осужденных подлежит разглашению только с их согласия.

Интересно, что по информации из открытых источников, в декабре 2022 года на вступивший в силу приговор суда со стороны осужденных (Арсена и Анны Мелконян, Армена Смбатяна) была подана кассационная жалоба.

Напомним, что Мелконян совершил нападение на Романа Гребенюка осенью 2020 года в отделении банка в центре Волгограда. Как установило следствие, ранее судимый за мошенничество Арсен Мелконян при свидетелях набросился с кулаками на своего оппонента в банковском офисе. Мотивом нападения стала ссора между погибшим и сестрой нападавшего в родительском онлайн-чате. Спустя время Гребенюк от полученных травм скончался в реанимации.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области, Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

Коллаж: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»