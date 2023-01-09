Общество

«Добровольно влился в оркестр»: осужденный в Волгограде за смерть риелтора Арсен Мелконян ранен на Украине

Общество 09.01.2023 19:06
0
09.01.2023 19:06


Житель Волгограда Арсен Мелконян, признанный виновным в смерти риелтора Романа Гребенюка и приговоренный Центральным районным судом к 11 годам колонии строгого режима, получил ранение в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник. 

Как стало известно информагентству, Арсен Мелконян добровольно вступил в ряды частной военной компании «Вагнер» осенью 2022 года. 

Ориентировочно Мелконян отправился в зону СВО в конце осени прошлого года. Еще в октябре, по крайней мере, он находился в СИЗО №3 в городе Фролово Волгоградской области, – сообщил информагентству источник, близкий к силовым органам. – В настоящее время его в пределах региона нет. 

Напомним, что в Волгоградском областном суде Мелконян 7 сентября 2022 года при рассмотрении апелляции по уголовному делу выступил с последним словом, признав свою вину в смерти Романа Гребенюка в полном объеме. При этом Арсен Мелконян просил суд переквалифицировать его действия по более мягкой статье, в чем ему было отказано. 

Получается, что вскоре после оглашения приговора Мелконян и отправился в зону спецоперации. Так сказать, добровольно влился в оркестр. Вероятнее всего, это произошло вскоре после первого визита в регион основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, – сообщил собеседник ИА «Высота 102». – По имеющейся информации, Мелконян воевал на передовой в штурмовом отряде. В конце года виновный в смерти риелтора был тяжело ранен и направлен для лечения в один из госпиталей соседнего с Волгоградской областью региона. Далее о его судьбе пока ничего неизвестно. 


На запрос редакции ИА «Высота 102» в УФСИН России по Волгоградской области по поводу местонахождения Арсена Мелконяна в ведомстве пояснили, что любая информация об осужденных подлежит разглашению только с их согласия. 

Интересно, что по информации из открытых источников, в декабре 2022 года на вступивший в силу приговор суда со стороны осужденных (Арсена и Анны Мелконян, Армена Смбатяна) была подана кассационная жалоба.   

Напомним, что Мелконян совершил нападение на Романа Гребенюка осенью 2020 года в отделении банка в центре Волгограда. Как установило следствие, ранее судимый за мошенничество Арсен Мелконян при свидетелях набросился с кулаками на своего оппонента в банковском офисе. Мотивом нападения стала ссора между погибшим и сестрой нападавшего в родительском онлайн-чате. Спустя время Гребенюк от полученных травм скончался в реанимации.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области, Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

Коллаж: Алексей Костяков / ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.01.2023 20:05
Общество 09.01.2023 20:05
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2023 16:36
Общество 09.01.2023 16:36
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.01.2023 14:22
Общество 09.01.2023 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2023 12:23
Общество 09.01.2023 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2023 11:57
Общество 09.01.2023 11:57
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2023 11:31
Общество 09.01.2023 11:31
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2023 10:36
Общество 09.01.2023 10:36
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2023 09:30
Общество 09.01.2023 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2023 08:17
Общество 09.01.2023 08:17
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2023 20:52
Общество 08.01.2023 20:52
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2023 19:02
Общество 08.01.2023 19:02
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2023 17:31
Общество 08.01.2023 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2023 16:40
Общество 08.01.2023 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2023 15:28
Общество 08.01.2023 15:28
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2023 14:44
Общество 08.01.2023 14:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:35
Машина провалилась под лед на переправе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:05
Под Волгоградом мать-кукушку отправили в колонию за долги перед детьмиСмотреть фотографии
19:59
Волгоградские медики получат от 4,5 до 18,5 тысячи рублей от правительства РФСмотреть фотографии
19:06
«Добровольно влился в оркестр»: осужденный в Волгограде за смерть риелтора Арсен Мелконян ранен на УкраинеСмотреть фотографии
17:06
СК: в Волгограде компания-банкрот задолжала сотрудникам 2,8 млн рублейСмотреть фотографии
16:36
«ЕвроХим-ВолгаКалий» дал старт новой экологической инициативеСмотреть фотографии
16:34
Производителя сэндвич-панелей в Волжском обвиняют в крупном мошенничествеСмотреть фотографии
15:53
Суд отправил подростка, готовившего в Волгограде теракт, на лечение в психбольницуСмотреть фотографии
15:41
«Он не пил и не курил»: под Волгоградом в пожаре погиб 77-летний пенсионерСмотреть фотографии
14:24
Wink: вышел тизерный ролик сериала «‎Фишер»‎ с Иваном Янковским и Сашей БортичСмотреть фотографии
14:22
«Не можем добиться элементарного»: хуторянин под Волгоградом в поисках воды отправился в поход по кабинетам чиновниковСмотреть фотографииCмотреть видео
13:38
Под Волгоградом ревнивец расстрелял на Новый год соперника и себяСмотреть фотографии
13:36
Песков призвал не доверять сообщениям в Telegram о продолжении мобилизацииСмотреть фотографии
12:23
Мэрия Волжского выплатит 293 тыс. рублей за искусанного стаей собак ребенкаСмотреть фотографии
11:57
Волгоградский губернатор поставил задачи на период аномальных холодовСмотреть фотографии
11:46
54-летняя волгоградка второй раз попыталась убить 42-летнего мужаСмотреть фотографии
11:35
Под Волгоградом пассажиров сломавшегося автобуса спасли от морозаСмотреть фотографии
11:31
В Волгоградской области похоронят погибшего в СВО главу электросетейСмотреть фотографии
10:36
На фасаде ж/д вокзала в Волгограде покажут историческую 3D-инсталляциюСмотреть фотографии
10:33
«Проведал племянник»: в Волгоградской области в доме нашли труп отравившейся женщиныСмотреть фотографии
10:08
Банк «Открытие»: без взлетов и падений — что будет с рынком жилья в России в 2023 годуСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде в руках у 12-летнего ребенка взорвалась петардаСмотреть фотографии
09:30
Запутались даже судьи: облсуд в Волгограде по второму кругу рассмотрит дело о краже трубы без потерпевшихСмотреть фотографии
09:00
Под Волгоградом пригородный поезд снес иномарку: женщина в больницеСмотреть фотографии
08:17
Четверть опрошенных волгоградцев высказались за продление праздниковСмотреть фотографии
20:52
В Волгоградской области «Ситиматик» 1,5 года уклонялся от вывоза мусораСмотреть фотографии
19:02
Волгоградцам рассказали, когда закончится аномальный морозСмотреть фотографии
17:31
«Испытание дня»: волгоградка в 20-градусный мороз вышла на улицу босикомСмотреть фотографии
16:40
Снимки фотографа-любителя из Волгограда попали в подборку RutravellerСмотреть фотографии
15:28
Волгоградку Дубцову внесли в украинский санкционный списокСмотреть фотографии
 