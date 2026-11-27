Камышинский городской суд вынес приговор 35-летнему ранее судимому местному жителю – он признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти при исполнении ими служебных обязанностей.
Как рассказали в прокуратуре Волгоградской области, суд исследовал события, произошедшие 13 июня 2026 года. В этот день житель Камышина, не имея прав, сел за руль «Лады Приоры». Во время следования по улицам города автомобиль попытались остановить сотрудники ГИБДД, однако водитель проигнорировал требование полицейских и продолжил движение.
После непродолжительной погони автомобиль удалось остановить во дворе одного из многоквартирных домов. Когда полицейские намеревались вывести нарушителя из салона, он оказал им активное сопротивление и намеренно направил свою машину на патрульный автомобиль, столкнувшись затем со стеной дома. При этом сообщается, что полицейские не успели покинуть салон «Лады» и получили травмы.
Мужчину приговорили к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он на 11 месяцев лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.