Камышинский городской суд вынес приговор 35-летнему ранее судимому местному жителю – он признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти при исполнении ими служебных обязанностей.

Как рассказали в прокуратуре Волгоградской области, суд исследовал события, произошедшие 13 июня 2026 года. В этот день житель Камышина, не имея прав, сел за руль «Лады Приоры». Во время следования по улицам города автомобиль попытались остановить сотрудники ГИБДД, однако водитель проигнорировал требование полицейских и продолжил движение.