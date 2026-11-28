Экспертно‑судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Ротора» и большинством голосов признала, что назначение 11‑метрового удара в ворота волгоградцев в матче против «СКА‑Хабаровск» было ошибкой главного судьи.

В мотивировке комиссии указано: в единоборстве за мяч между защитником «Ротора» Николаем Поярковым и нападающим «СКА‑Хабаровск» Аршаком Коряном нарушения не было. Игроки пытались сыграть в мяч, совершая маховые движения ногами. После того как мяч оказался за спиной нападающего, контакт между ногами футболистов произошёл в естественной игровой манере и не содержал признаков безрассудства. По оценке экспертов, в этой ситуации арбитру следовало продолжить игру.

Напомним, сомнения в обоснованности этого пенальти высказывались и в нашем репортаже с матча – опубликованном сразу после финального свистка. Тогда трактовка арбитра вызывала вопросы, теперь она получила официальную оценку ЭСК.

Таким образом, по одному из трёх оспоренных эпизодов позиция клуба получила официальное подтверждение. По остальным пунктам жалобы – удалению Руслана Байтукова и невынесенной красной карточке Ивану Пяткину в матче с «Нефтехимиком» – решение ещё предстоит. О результатах их рассмотрения «Ротор» сообщит дополнительно.

Александр Веселовский