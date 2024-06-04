Расследования

В суд по делу убившей сына Аккубековой силком приведут свидетеля

Расследования 04.06.2024 15:50
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04.06.2024 15:50


В Волгоградском областном суде сегодня, 4 июня, сорвался очередной процесс по уголовному делу в отношении Екатерины Аккубековой, обвиняемой в убийстве собственного девятимесячного сына. Свидетель Виктория Садченко — та самая подруга, вместе с которой проводила время подсудимая, бросив ребенка на верную смерть в душной квартире — в очередной раз не явилась в заседание.

При этом выяснилось, что свидетеля должным образом уведомил гособвинитель. Прокурор предложил огласить показания Садченко, но Аккубекова и ее адвокат выступили резко против. 

— Это ключевой свидетель, показания которого очень важны для объективного рассмотрения настоящего уголовного дела. Сторона защиты настаивает на ее участии в судебном процессе. К ней есть вопросы по обстоятельствам дела. Считаем, что допрос следователя оформлен не в полном объеме, — заявил защитник фигурантки дела Андрей Кулешов. 

Судья посчитал, что свидетеля следует вызвать приводом при помощи судебных приставов и перенес процесс на 11 июня. Также судья отметил, потерпевший по делу сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО.  

Ранее в суде против Аккубековой выступили ее соседи, а эксперт, проводивший вскрытие трупа ребенка, рассказал о причинах смерти малыша. 


Фигурантке дела вменяют ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и п.п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Свою вину она признает частично. 

Напомним, по версии следствия, 3 августа 2023 года Аккубекова оставила ребенка одного в многоквартирном доме по улице Автомагистральной в Краснооктябрьском районе Волгограда. Женщина исчезла на несколько дней. Труп ребенка 7 августа обнаружила бабушка, а мать в тот же день разыскали на юге города сотрудники областного главка МВД. Корреспонденты «Высоты 102» побывали в девятиэтажке, где разыгралась трагедия. 

Фото: ИА «Высота 102»

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