



Анна Олейникова – человек, творческой энергии которого с лихвой хватило бы на то, чтобы наполнить светом улицу, парк, а, может, и целый город. Она – организатор «Русских балов», возвращавших волгоградцев в сказочную атмосферу прошлых эпох, музыкант, а с недавних пор – поэтесса, в числе прочего написавшая стихи для новой песни Александры Пахмутовой. А еще Анна – мама четверых детей, и, по ее собственным словам, ко многим творческим экспериментам ее привело именно материнство. О воспитании детей, родительских амбициях и важности собственных трансформаций она рассказала корреспондентам ИА «Высота 102».

Роль мамы, как и многие девочки, Анна Олейникова мысленно примеряла на себя давно. Казалось, что для полного счастья ей хватит двух малышей – мальчика и девочки. Но судьба распорядилась иначе, и со временем волгоградка не только поняла, но и всецело приняла ее планы.

– Чем старше я становилась, тем отчетливее понимала, что мне важен не ребенок определенного пола, а именно малыш. С его улыбкой, собственным характером, неповторимым детским запахом от макушки до пяточек, – улыбается Анна. – Я действительно люблю состояние беременности и ни с чем не сравнимое ощущение, что внутри тебя растет не просто эмбрион, а именно человек!





С первой дочерью Анна Олейникова была настоящей «отличницей» - изучала техники раннего развития, уже в три года обучала ребенка чтению и ответственно выбирала для неё несколько секций. Сегодня, переосмыслив многие родительские постулаты, женщина шутит: «Другим моим детям повезло чуть больше – по крайней мере, с более свободным жизненным расписанием».

– Каждой из наших дочерей мы присваиваем слово, которое бы максимально их описывало. Старшая Таня – чудо. Она – талантливая, целеустремленная девочка с ярковыраженными лидерскими качествами. Прикладывая определенные усилия, добивается того, что ей необходимо – с золотой медалью окончила общеобразовательную школу, отлично училась в музыкальной школе, поступила в ВолГУ. Маруся – наш миротворец. Чувствительная, зачастую предпочитающая оставаться в тени, она шутит, что в такой творческой семье нужна нам для баланса, – с нежностью в голосе говорит многодетная мама. – С детства она училась игре на флейте, занималась в художественной школе, вела свой кулинарный блог, а последние несколько лет полностью накрывает всей семье новогодние столы. У Даши, нашего третьего ребенка, по правде говоря, не было иного пути, как стать идеальной (Смеется – Прим.). Она – наш космос. А вот Таисия – двухлетний ураган. Эта девочка растет настоящей артисткой, которая уже сейчас может появиться перед тобой со скрипкой или сесть за рояль. Когда же я со своим коллегой репетирую будущие выступления под звуки гитары, она надевает платье и танцует нам фламенко. Глядя на своих детей, таких разных и непохожих друг на друга, я часто удивляюсь, какие удивительные сценарии пишет сама жизнь…





Окрыляющее, но иногда и опустошающее до последней капли, материнство научило волгоградку простой житейской мудрости, о которой, однако, нередко забывает большинство родителей – отдавая себя детям, любая мама должна сохранять в душе хотя бы частичку чего-то своего – отвлекающего от быта, разгружающего голову и наполняющего сердце.

– Как бы банально это ни звучало, материнство научило меня быть терпеливой и любить той любовью, которая ничего не требует взамен. А еще, наверное, именно оно довело меня до поэзии... Ведь в моменты, когда тебе бывает невероятно трудно ( а такие, конечно же, тоже случаются), ты начинаешь заново узнавать себя, чтобы совершенно не исчезнуть в большой семье. После декретных отпусков, во время которых женщина отрывается от социума и возвращается в него со страхом, я поняла – нам, мамам, необходимо не забывать о самих себе. Чтобы сказать миру: «Я есть. И мы с тобой можем многое дать друг другу».





Став проводником для четырех жизней, многодетная мама забирала в собственный багаж многое из того, с чем приходят в этот мир сами дети: искренность, открытость, доверие миру и, главное, веру.

– С возрастом многие истины действительно переосмысливаются, и ты понимаешь, что у каждого выбора будут свои плюсы и минусы, – рассуждает волгоградка. – Нужно лишь действовать честно и по душе. Если я только сейчас впервые бы стала мамой, то в первую очередь посоветовала себе верить, что все мои дети здоровы. Я бы не поддавалась эмоциям, когда некоторые врачи пугают родителей страшными диагнозами. Не ругала бы себя за прошлые дела и поступки, ведь в тот момент я принимала единственно правильное для себя решение, основываясь на своих знаниях и возможностях. И просто молилась бы за дочерей. С годами для меня стало очевидно, что, если не обращаться к Богу за помощью, он не будет вмешиваться в нашу жизнь. Но именно доверие Ему позволяет отключить массу ненужных эмоций и жить с верой в то, что хороших людей в этом мире безусловно больше, чем плохих. А еще я бы мечтала, как, собственно, мечтаю и сейчас о том, как позже мы будем собираться на пироги с повзрослевшими дочками, создавшими собственные семьи и нашедшими свое простое женское счастье.

Фото Анны Олейниковой