В Волгоградском областном суде сегодня, 22 мая, продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении Екатерины Аккубековой, обвиняемой в убийстве собственного девятимесячного сына. Сегодня в процессе сторона обвинения продолжила представлять свидетелей.

В суде выступили врач-педиатр и соседи подсудимой. Медработник, отвечая на вопросы прокурора, отметила, что девятимесячному малышу был нужен постоянный уход, а перерыв в кормлении даже на несколько часов мог привести к серьезным последствиям для растущего ребенка. Отметим, что по версии следствия, обвиняемая на четверо суток бросила беспомощного малыша в душной квартире — тело нашла бабушка.

Соседи Аккубековой рассказали в заседании, что молодая мать вела довольно распутный образ жизни и не соблюдала совсем никаких правил. С их слов, девушка могла оставить мусор на лестничной клетке, мыла коляску в подъезде, спала пьяной на улице, слушала сутками музыку, выкидывала пустые бутылки из-под алкоголя из окна и совсем не занималась ребенком.

— Когда они только вселились, она жила в квартире со своим мужем. К ним раз в месяц приходила бабушка со стороны ее супруга, я так понимаю, она забирала платежки. У меня нет культурных слов, чтобы охарактеризовать Аккубекову. Она не подчинялась никаким правилам, не слышала просьб, даже двери никому не открывала. Вела образ жизни такой, я даже объяснить не могу. Это какой-то кордебалет постоянный. Этот шум, музыка, плач ребенка. У нее муж на войну ушел, а она пляшет да с подружками встречается. У нас очень хорошая слышимость в доме, а она постоянно музыку включала на полную и днем, и ночью, да так, что спать невозможно. Никакие уговоры на нее не действовали, она не открывала дверь никому, я все высказывала бабушке. Но в итоге все повторялось снова. А вскоре бабушка встала на ее сторону, заявив, что мы на нее все окрысились. Мы узнали с соседями, что она не прописана в квартире и даже хотели ее выселить отсюда через суд, — заявила соседка подсудимой Евгения, которая проживает в квартире, расположенной на одной площадке с жильем фигурантки дела.





Женщина вспомнила, что первой на странный неприятный запах в доме обратила внимание ее соседка сверху, у которой в туалете стало просто невыносимо находиться:

— Она мне на это жаловалась. Но у нас мусорка рядом стояла на тот момент переполненная. Как раз эти мусорные войны шли. Мы грешили на эту свалку. Но потом запах стал проявляться все явственнее, уже повеяло гнильем. В итоге мы поняли, что все идет из квартиры, где жила Аккубекова. Мы сказали об этом бабушке, она пришла и обнаружила ребенка мертвым на полу в комнате.

Аккубекова во время допроса соседки нарочито фыркала, вздыхала и отворачивалась в сторону. Когда судья дал слово детоубийце, она пошла в наступление.

— Первое: это когда я на лавочке лежала бухая? Во-вторых. Это бред. Полнейший бред. Я ни разу не пила, ни разу. Когда это я была на квартире и не открывала двери? Какие бутылки из-под спиртного выкидывала. Бредни. Я с этим не согласна. Не знаю, почему она может меня оговаривать, я ее вообще впервые вижу, — заявила подсудимая, чуть ли не переходя на крик.

В ответ соседка заметила, что это говорит лишь об одном — она так ни разу и не открыла ей дверь, раз видит ее впервые лишь в суде. При этом женщина заявила, что ее слова могут подтвердить как минимум еще три человека, включая уборщицу в подъезде.

Сосед сверху, представившийся Владимиром, заявил, что Аккубекова постоянно слушала музыку, на стук в дверь не реагировала, поэтому приходилось отключать ей щиток в общем коридоре, чтобы спокойно выспаться:

— С ребенком она жила вдвоем, к ней какие-то подружки приходили. Я ей часто свет отрубал через счетчик. У нее музыка играла даже ночью, спать невозможно. Дверь она не открывала. В милицию к кому обращаться? У нас участкового даже нет. Она обычно, как ребенок плакать начинал, сразу врубала музыку. Там они орали всю ночь с подругами, трезвый человек такое не может делать, бутылки под окном валялись пустые из-под алкоголя. До нее ничего подобного не происходило.

По словам мужчины, он не слышал плача и криков ребенка перед тем страшным днем, когда его обнаружили мертвым.

— Как запах пошел, мы в полицию хотели уже обращаться. В это время приехала бабушка, которая открыла дверь и все обнаружила. Сначала мы тоже думали, что так неприятно пахнет мусор, — пояснил свидетель.

Адвокат обвиняемой Андрей Кулешов, который также защищает интересы Анастасии Ахметовой, душившей подушкой семимесячную дочь, пояснил, что является по делу назначенным государством защитником:

— Могу сказать одно — Аккубекова не понимает взаимосвязь между ст. 156 УК РФ и убийством ребенка. Поэтому частичное признание вины касается именно этого момента. Не берусь, утверждать, что ее оправдают по этой статье, а вот итоговый срок наказания может быть увеличен.

Отметим, что Аккубековой вменяют ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и п.п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Вину она признает частично. Подсудимая воспользовалась своим правом и отказалась от дачи показаний на данном этапе судебного расследования.

Напомним, по версии следствия, 3 августа 2023 года Аккубекова оставила ребенка одного в многоквартирном доме по улице Автомагистральной в Краснооктябрьском районе Волгограда. Женщина пропала на несколько дней. Труп ребенка 7 августа обнаружила бабушка, а мать в тот же день разыскали на юге города сотрудники регионального главка МВД. Корреспонденты «Высоты 102» побывали в девятиэтажке, где разыгралась страшная трагедия.

В следующем заседании состоится допрос той самой подруги Аккубековой, с которой она находилась после того, как бросила умирать своего сына. Адвокат подсудимой считает, что девушка каким-то образом могла избежать уголовного преследования за укрывательство преступления и теперь выступает в качестве свидетеля обвинения.

Фото и видео: ИА «Высота 102»