В Волгограде по делу детоубийцы Аккубековой исчез ключевой свидетель

В Волгоградском областном суде сегодня, 29 мая, состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении Екатерины Аккубековой, обвиняемой в убийстве собственного девятимесячного сына.

В сегодняшнем процессе должна была выступить ключевой свидетель Виктория Садченко — та самая подруга, вместе с которой проводила время подсудимая, бросив ребенка на верную смерть в душной квартире.

По словам адвоката фигурантки дела Андрея Кулешова, девушка каким-то образом смогла избежать уголовного преследования.

— Если детально разобраться, то на скамье подсудимых должна оказаться именно эта свидетельница, которая каким-то непонятным мне образом не понесла никакой ответственности за укрывательство преступления, — считает юрист. — Естественно она не спешит появляться в суде, потому что к ней есть много вопросов по поводу показаний, полученных на стадии предварительного следствия.

Ввиду отсутствия свидетеля гособвинение исследовало письменные доказательства по делу, а именно протокол осмотра места происшествия и медицинской карты ребенка, а также заключение судмедэксперта в части выводов о причинах смерти малыша. Прокурор ходатайствовала о вызове в суд эксперта Виталия Филатова.

— У меня, как у эксперта нет сомнений в причинах смерти. Поскольку я уже почти 30 лет устанавливаю причины смерти людей, то здесь случай на самом деле предельно простой. Это смерть от жажды и голода. Причем превалировала жажда в условиях жары. Думаю, что к концу суток ребенок должен был потерять сознание. Он мог испытывать мучительную жажду на протяжении нескольких часов, — заявил врач-судмедэксперт.

Согласно озвученным в суде доводам экспертизы, ребенок ничем не серьезным не болел, у него отсутствовали патологии, которые как-то могли повлиять на его общее состояние, а оставление его на срок од двух до трех суток без пищи и воды неизбежно влекло за собой смерть от обезвоживания. Наличие телесных повреждений на трупе ребенка не определялось вследствие значительных гнилостных изменений.

Протокол осмотра места происшествия показал, что в квартире по улице Автомагистральной на момент обнаружения тела мальчика был полный бардак. Гниющее тело малыша нашли в позе спящего на животе, его ручки были согнуты в локтях, а подгузник частично снят.

Также прокурор зачитала, что Аккубекова в период с 4 по 7 августа, когда девятимесячный малыш умирал в запертой душной квартире, активно перемещалась по Красноармейскому району Волгограда. Биллинг показал, что сигнал фиксировали на улицах Удмуртской, 50 лет Октября, проспектах Столетова и Канатчиков.

В предыдущем заседании против Аккубековой выступили ее соседи, которым она запомнилась лишь гулянками и полным игнорированием своих родительских обязанностей.

Отметим, подсудимой инкриминируют ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и п.п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Свою вину подсудимая признала лишь частично и воспользовалась правом озвучить свою позицию по обвинению на следующем этапе судебного разбирательства.

Напомним, следствием установлено, что 3 августа 2023 года Аккубекова оставила ребенка одного в многоквартирном доме по улице Автомагистральной в Краснооктябрьском районе Волгограда. Женщина пропала на несколько дней. Труп ребенка 7 августа обнаружила бабушка, а мать в тот же день разыскали на юге города сотрудники регионального главка МВД. Корреспонденты «Высоты 102» побывали в девятиэтажке, где разыгралась страшная трагедия.

Фото: ИА «Высота 102»