Муж на СВО, дети – у бабушки: волгоградка на видео призналась в убийстве 9-месячного сына





Пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области опубликовала видео с 24-летней женщиной, которую в Волгограде подозревают в убийстве собственного 9-месячного сына. Во время опроса, проведенного сотрудниками следственных органов, многодетная мать призналась, что намеренно обрекла ребенка на смерть.

Сегодня, 8 августа, о гибели малыша сообщили в СУ СК России по Волгоградской области. По информации следователей, женщина 3 августа оставила сына одного в квартире и пропала. Тело ребенка, скончавшегося от истощения, лишь 7 августа обнаружила бабушка, а саму мать в Красноармейском районе Волгограда нашли сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области.

– Я уехала отдыхать, – рассказывает на видео задержанная. – Ну покормила его последний раз. И все.

– С какой целью вы это сделали? – спрашивает мать следователь.

– С целью убийства, – откровенно отвечает женщина.

– С целью убийства кого? – уточняет сотрудница.

– Ребенка, – отвечает волгоградка.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ – убийство малолетнего.

Как стало известно ИА «Высота 102», задержанная Елена А. (имя изменено, – Прим.ред) проживала в квартире на ул. Автомагистральная вдвоем со своим 9-месячным ребенком. При этом двое других детей – мальчик и девочка – проживали совместно с бабушкой, а супруг задержанной в настоящее время выполняет воинский долг в специальной военной операции.



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