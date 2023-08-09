«Плачет и боится увидеть мужа»: в суд привезли уморившую голодом девятимесячного сына волгоградку

В Волгограде сегодня, 9 августа, Краснооктябрьский районный суд избирает меру пресечения 24-летней Екатерине Аккубековой, которая уморила голодом собственного 9-месячного сына. Напомним, женщина, по информации следователей, 3 августа оставила ребенка одного в квартире и пропала на несколько дней. Тело малыша 7 августа обнаружила бабушка, а саму мать в тот же день разыскали в Красноармейском районе сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как сообщает ИА «Высота 102», заседание, на котором следствие ходатайствует об аресте задержанной, началось в 14.30. Представителям СМИ разрешили вести аудиозапись. Корреспондент информагентства сообщает из зала суда, что подозреваемая в убийстве ребенка волгоградка все время плачет и высказывает сожаления по поводу произошедшего.

– По словам женщины, о том, что ребенок остался в квартире один, в органы сообщила ее подруга, с которой они вместе отдыхали, – передает Антон Ольховатский. – Волгоградка плачет и говорит, что опасается лишения родительских прав на двоих других детей. Также она заявила, что боится личной встречи с супругом.





По словам задержанной, до сих пор она не знала о возвращении мужа из зоны боевых действий. Напомним, что отец мальчика выполняет воинской долг на территории Украины.

Также волгоградка сетует на свое одиночество.

– Женщина считает, что в какой-то момент оказалась брошена супругом и осталась сама по себе, – уточняет корреспондент информагентства. – Она также говорит, что хотела бы вернуть все обратно.

Следователь СУ СК России по Волгоградской области выступил с ходатайством заключить женщину под стражу до 7 октября.



