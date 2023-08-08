Расследования

«Все оказалось намного страшнее»: соседи рассказали о подозреваемой в убийстве ребенка волгоградке

Расследования 08.08.2023 18:01
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08.08.2023 18:01

Волгоградцев 8 августа шокировала история гибели девятимесячного малыша, оказавшегося на несколько дней запертым в квартире без еды и воды на севере областного центра. Как ранее сообщало V102.RU, мать мальчика — 24-летняя Екатерина Аккубекова — с ее слов, намеренно обрекла своего сына на мучительную смерть. 

Корреспонденты информагентства побывали в девятиэтажке по улице Автомагистральной в Краснооктябрьском районе Волгограда, где в одной из квартир проживала женщина с сыном. Соседи по подъезду оказались немногословны, но сошлись в одном — о страшном преступлении никто из них не догадывался до последнего момента. 


Обычная панелька в окружении дорог и частного сектора. Во дворе — детская площадка, из открытого подъезда доносится строительный шум. Именно здесь произошло шокирующее преступление. На журналистов «Высоты 102» сверху из окон с любопытством выглядывали соседи. Впрочем, рассказать о произошедшем, решились немногие. 

— Я нашу соседку близко не знаю, но в курсе, что произошло. К нам приходили следователи, весь день тут были 7 августа. Ребенок не кричал, он был вообще тихий. Никто из нас ни о чем не догадывался. Только смущал запах в подъезде, как со свалки. Сначала мы грешили на неубранные мусорные контейнеры, их давно не вывозили, а все оказалось намного страшнее, — рассказала одна из соседок, пожелавшая сохранить анонимность. 

По словам женщины, молодая девушка жила вместе с маленьким ребенком. На улице, как и в подъезде, ее встречали не часто. 

— Об этой семье мало что известно на самом деле. Приехали сюда из Палласовки, недавно купили квартиру. Муж ее на СВО — не знаю, то ли мобилизованный, то ли доброволец, — рассказала местная жительница. — Прошлую зиму из квартиры на всю катушку орала музыка. Днем и ночью. Мы еще подумали, как может маленький ребенок спать при таком шуме. Она с нами не общалась, дверь не открывала. Мы жаловались бабушке, когда та приходила платить за квартиру. Сама молодая мать нигде не работала, сидела дома вместе с сыном.  


Соседи утверждают, что накануне видели в доме супруга задержанной –  мужчина якобы вернулся из зоны боевых действий. Впрочем, в указанной журналистам квартире никто так и не открыл. 

— Живем в этом доме давно, и ничего подобного я не припоминаю, — отметил еще один житель дома по улице Автомагистральной. — Говорю честно, как есть, мы не родственники, скрывать мне нечего. Ничего криминального я не видел и не слышал. Даже в лицо ее особо не знаю. То, что играла музыка громко — такое бывало. Не сказал бы, что это часто происходило, но, возможно, до нас просто не доходили звуки. Единственное, что могу сказать, на лестничной клетке стоял неприятный запах. А с утра 7 августа пришла бабушка, нашла тело ребенка, а затем в подъезде начали работать следователи. 

Жильцы дома до сих пор не могут понять и принять того факта, что миловидная с виду девушка могла пойти на подобное, имея при этом еще двоих несовершеннолетних детей — мальчика и девочку.

В социальных сетях Екатерина Аккубекова в большом количестве размещала фотографии своих детей, на которых они выглядят довольными и счастливыми. Женщина отмечала, что «доченька старается», публикуя снимки с выведенными разноцветными фломастерами буквами, а сын «мамин пирожочек». Под одной из детских фотографий оставлена подпись: «Улыбка ребенка — самый дорогой подарок в мире!». 1 января 2023 года в соцсетях было выложено фото улыбающихся дочери и сына на фоне елки.

О супруге Екатерины известно немногое. В настоящий момент мужчина участвует в СВО. Родом из Палласовки. После окончания школы № 17 поступил на юрфак Палассовского филиала Волгоградского института бизнеса. При том, что семья уже давно переехала в Волгоград, в Палассовском районном суде муж задержанной продолжает судиться с Госжилнадзором. Гражданский спор затрагивает имущественные отношения. 

Напомним, по версии следствия, мать девятимесячного малыша 3 августа ушла из дома, заперев квартиру, и оставив кроху одного. Лишь через четыре дня, 7 августа, бабушка обнаружила тело внука. В СУ СК России по региону возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Разыскали 24-летнюю жительницу Волгограда в Красноармейском районе сотрудники областного главка МВД. 

Установлено, что входная дверь квартиры, в которой остался малолетний ребенок, была заперта на ключ. Предварительно, смерть малыша наступила от голода и обезвоживания. Сообщается также, что органы опеки будут ходатайствовать об изъятии у женщины других детей. Погибший — третий ребенок у задержанной. Двое других детей проживали, как стало известно ИА «Высота 102», у бабушки. По сведениям собственного источника информагентства, мальчик и девочка временно находятся в Даниловском районе.  

Примечательно, что задержанная по подозрению в убийстве собственного сына путалась в первоначальных показаниях. Полицейским 24-летняя фигурантка дела заявила, что «покормила ребенка и уехала на работу», а обратно она не могла вернуться, потому что «было не на чем». Однако следователям СУ СКР по региону женщина пояснила, что «уехала отдыхать», сознательно бросив ребенка, «с целью убийства». 

Фото и коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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