



149 жителей Волгоградской области за 9 месяцев 2026 года сдали образцы крови для типирования на донорство костного мозга. А всего с начала года более 17 тыс. жителей региона приняли участие в донорском движении – было совершено свыше 37 тыс. донаций крови и ее компонентов.

В комитете здравоохранения Волгоградской области напомнили, что для вступления в регистр необходимо заполнить анкету и сдать образец крови для определения генетических характеристик тканевой совместимости. Полученные данные вносятся в единую информационную систему. В случае выявления совместимости с пациентом потенциальному донору предложат пройти дополнительное медицинское обследование.

В Волгоградской области развивается и донорство крови и ее компонентов. С начала 2026 года специалисты службы крови заготовили и переработали порядка 19 тыс. литров цельной донорской крови.



Для доноров предусмотрены меры социальной поддержки, в том числе оплачиваемые дни отдыха. Гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставляются федеральные и региональные меры поддержки.



Фото администрации Волгоградской области