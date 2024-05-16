Расследования

Суд над убившей 9-месячного сына волгоградкой начали с допроса

Расследования 16.05.2024 09:34
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16.05.2024 09:34


Волгоградский областной суд накануне начал рассматривать уголовное дело в отношении 24-летней Екатерины Аккубековой, которую обвиняют в убийстве собственного девятимесячного сына. В заседании в качестве свидетелей выступили участковый врач-педиатр, мама и бабушка отца ребенка, который сейчас находится на военной службе. 

Подсудимой вменяют ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и п.п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ранее в суде при избрании меры пресечения после задержания волгоградка все время плакала,  высказывала сожаления по поводу произошедшего и как огня боялась встречи со своим мужем. Обвиняемую оставили в СИЗО до 22 июля. 

Напомним, по версии следствия, 3 августа 2023 года женщина оставила ребенка одного в квартире девятиэтажного дома по улице Автомагистральной в Краснооктябрьском районе Волгограда и пропала на несколько дней. Тело малыша 7 августа обнаружила бабушка, а саму мать в тот же день разыскали в Красноармейском районе сотрудники областного главка МВД. 

Корреспонденты «Высоты 102» побывали в доме, где разыгралась страшная трагедия. По словам соседей женщины, они и не подозревали, что за стеной умирает младенец. Волгоградцев смущал лишь трупный запах, который они, впрочем, списали на зловонную мусорку под окнами.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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