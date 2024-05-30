Скандально известный мебельщик Алхутов откупился от обманутых волгоградцев

В Краснооктябрьском районном суде Волгограда 4 июня состоится процесс над скандально известным мебельщиком Александром Алхутовым, который уже имеет условный срок за мошенничество под видом оказания услуг по установке кухонных гарнитуров и шкафов.

Как стало известно журналистам V102.RU, наученный горьким опытом горе-мастер, теперь идет другим путем и предлагает потерпевшим по делу примириться, выплачивая существенные суммы денег.

— Алхутов после перенесенного заседания от 21 мая пытается до следующего процесса наладить со всеми контакт и избежать уголовной ответственности. У него на это чуть больше двух недель. И большая часть заявителей уже не имеют к нему никаких претензий. В общей сложности он отдал им более полумиллиона рублей. Адвокат Алхутова давит на то, что его подзащитный все равно избежит колонии. Только в одном случае его клиенты хотя бы получат компенсацию, а отвергнув предложение, они останутся ни с чем, а сам Алхутов все равно избежит колонии, — рассказал источник информагентства.

Одна из пострадавших многодетная мать Ирина Жолудева, которую Алхутов, по ее словам, первоначально обманул на 170 тысяч рублей, для чего ей пришлось взять кредит, подтвердила получение компенсации в обмен на примирение.

— Первое заседание отложили якобы из-за того, что заболел адвокат Алхутова. Я так понимаю, это было сделано для того, чтобы выиграть время перед судом и замириться со всеми. 27 мая он приехал на Audi с какой-то девушкой, по всей видимости, со своей женой. Привез наличными 170 тысяч. Весь такой холеный был. Сказал, что закрыл большую сделку и теперь раздает деньги. Отметил, что бизнес потихоньку встает на ноги. Долго извинялся, хотел даже нам кухню бесплатно установить. Мы, конечно, с мужем посмеялись. Это нам еще год ждать? Нет уж, спасибо. Деньги я взяла, но на Алхутова в Тракторозаводском суде у меня еще один иск, на этот раз гражданский. Он должен вернуть еще 170 тысяч плюс пени и штрафы. Хотя по факту, те деньги, которые он нам вернул, на них сейчас уже никакую кухню не купишь, цены выросли в разы. По факту он просто попользовался безвозмездной ссудой, потом, когда у него, извините, одно место «загорелось», он решил вдруг все вернуть. Я понимаю, что Алхутов наверняка продолжит свою деятельность. Но вы и меня поймите — у меня трое детей, кредиты, мне негде даже эти 170 тысяч взять. Он просто грамотно воспользовался нашим положением, — считает волгоградка.

По словам женщины еще около 140 тысяч предприимчивый мебельщик отдал другой пострадавшей по делу. К слову, в Волжском городском суде 15 ноября 2023 года было прекращено уголовное преследование в связи с примирением сторон в отношении Алхутова Александра Дмитриевича по все той же ст. 159 ч. 2 УК РФ.

Адвокат Андрей Кулешов, не представляющий ни одну из сторон по делу Алхутова, пояснил журналистам «Высоты 102», что преступления небольшой тяжести действительно предусматривают подобный механизм:

— Подсудимый может загладить вред, но окончательное решение все равно принимает суд. Как в итоге обернется дело, не может знать никто. Однозначно утверждать, что после передачи денежных средств и получения расписок уголовное преследование автоматически прекратится, как минимум некорректно. Тем более, если у обвиняемого уже есть условная судимость, — добавил юрист.

Ранее журналисты информагентства сообщали, что в Волгограде и Волжском нашлись первые жертвы пронырливого мебельщика. Жительницы областной столицы и города-спутника Татьяна Степанова и Татьяна Тихонова рассказали, что они еще в 2022 году попались на удочку горе-мастера, потеряв время, деньги и нервы. У женщин есть на руках решения судов о взыскании сумм по договору, но Алхутов, как уточняют пострадавшие, гол как сокол и приставам банально не на что обращать взыскания.

Ранее Краснооктябрьский суд признал мебельщика виновным по четырем эпизодам ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначил ему два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, во время которого последнему нужно доказать свое исправление. На мебельщика возложили ряд обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления УИС, официально устроиться на работу, компенсировать потерпевшим моральный и материальный ущерб в течение трех месяцев со дня вступления приговора в законную силу.

Последователь Бородавко свою вину так и не признал, пообещав возместить весь моральный и финансовый вред. Как стало известно в судебных заседаниях, осужденный нигде официально не трудоустроен, однако при этом его месячный доход составляет 100 тысяч рублей. По словам потерпевших, с мебельщика нечего взять, так как у него нет никакого имущества и официальных доходов, а все деньги он берет в качестве авансов от новых клиентов, которые еще не знают, с кем они связались.

После оглашения приговора Алхутов категорически отказался общаться с прессой, обвинив журналистов «Высоты 102» в предвзятом к нему отношении и публикации недостоверной информации относительно его супруги. Вопрос, будет ли он в дальнейшем продолжать свою деятельность, осужденный также проигнорировал.

По словам Светланы Фальченко — одной из потерпевших по новому уголовному делу — ранее в полиции и прокуратуре потерпевшие указали следствию на то, что в махинациях Алхутова замешана его жена Мария. Именно ей, как утверждает Фальченко, многие потерпевшие осуществляли переводы на карту за обещанные ее супругом кухонные гарнитуры и шкафы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Александр Алхутов до сих пор не зарегистрирован в качестве ИП или самозанятого.

Фото: архив ИА «Высота 102»