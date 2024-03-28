Расследования

Мебельщик Алхутов просит суд Волгограда не затягивать с приговором

Расследования 28.03.2024 09:03
0
28.03.2024 09:03


В Краснооктябрьском районном суде Волгограда состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении Александра Алхутова, которого потерпевшие окрестили последователем мебельщика Бородавко. 

В прошедшем накануне процессе, как рассказала многодетная мать Ирина Жолудева, оказавшаяся в числе обманутых горожан, Алхутов выглядел довольно бледно и всячески пытался договориться с потерпевшими. 

Он пришел в суд с адвокатом Гамзатовой. Почему-то все в этом заседании очень тихо разговаривали, что было практически невозможно разобрать, о чем речь. Алхутов сидел с опущенной головой и полностью признал свою вину. Напирал на то, что у него не было злого умысла, а он стал жертвой обстоятельств, — рассказала волгоградка. — В суде присутствовали четверо потерпевших. Одна из них рассказала, что из-за действий Алхутова на фоне стресса у нее начались преждевременные роды и пропало молоко. На момент заключения договора женщина находилась в положении. Заказала у него детский шкаф. Естественно ничего не получила. Все только завтра-завтра. В итоге ей позвонила жена Алхутову и пообещала, что супруг все установит. На этих словах потерпевшей мебельщик взбесился и стал кричать, что его супруга ничего никому не обещала. Судья сделала ему замечание. По итогу в один из дней Алхутов снова вышел на связь с клиенткой, пообещав, что приедет «ГАЗель». Люди поверили, стали освобождать место, разобрали старый шкаф, но в итоге никто ничего так и не привез. 

По словам Ирины Жолудевой, ее поразила защитник Алхутова, заявившая, что преждевременные роды еще нужно доказать:

Гамзатова так и сказала, мол, мало ли, что там кто говорит. Документально это не подтверждено. На что потерпевшая ответила, что принесет справку из больницы. Как я потом поняла, Алхутов пытался вернуть потерпевшим часть денег, которые он брал в качестве аванса. К примеру, один из пострадавших от его афер, отдал сначала 45 тысяч, а теперь 40 ему уже вернули. Я так понимаю, это делается для того, чтобы получить минимальный срок и снова продолжать обманывать людей, — говорит многодетная мать. 

После суда, как уточнила волгоградка, Алхутов подошел к ней и пытался полюбовно договориться: 

Мы с мужем в суд пришли. Он к нам подошел. Я сразу ему сказала, что нам говорить не о чем. Отошел, помялся немного и снова к нам направился. Спросил, нужна ли нам мебель. Предложил привезти сами шкафы, которые внизу должны стоять. Но у нас уже все готово. Мы сами сделали. Добрые люди отдали нам мойку. Тогда он предложил навесить шкафы. Муж ответил, что нас это не устраивает. А вчера я подала в суд гражданский иск по компенсации морального ущерба, — поделилась Ирина. 

Еще одна пострадавшая от действий Алхутова Светлана Фальченко из Краснооктябрьского района также посетила судебное заседание. 

Представляете, у него уже процесс один пошел. А еще наше дело в этот же суд уйдет. Скорее всего, еще где-то судится. Неужели ему все сойдет с рук? — задается вопросом горожанка. — Дело перенесли из-за прокурора. Государственный обвинитель попросил время для подготовки. Знаете, что самое интересное? Судья спросила, где работает Алхутов. Он ответил, что официально не трудоустроен, но при этом его месячный доход составляет 100 тысяч рублей. То есть, дело его живет, получается. Новые клиенты несут деньги. Это просто какой-то замкнутый круг. Адвокат, кстати, напирала, что Алхутов явился с повинной и это стоит расценивать как смягчающее обстоятельство. 

Как стало известно журналистам ИА «Высота 102» от собственного источника, в следующем заседании уже начнутся прения сторон. Не исключено, что в этот же день огласят приговор, так как в особом порядке рассмотрение дела происходит без исследования и оценки доказательств. При этом итоговое наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Также суд может принять и иное судебное решение, в том числе о прекращении уголовного дела, как это уже было в 2023 году в Советском районном суде Волгограда. В отношении Алхутова, обвиняемого по той же статье, что и сейчас, было прекращено уголовное преследование в связи с примирением с потерпевшим. Прокурор выступил против, но это не помогло. В итоге жертва мебельщика, получив назад свои деньги и простив его, фактически развязала ему руки для продолжения выгодного «бизнеса». 

Напомним, что в редакцию «Высоты 102» продолжают обращаться обманутые Александром Алхутовым волгоградцы. Жительница Краснооктябрьского района Светлана Фальченко заявила о возбуждении еще одного уголовного дела на горе-мастера. Многодетная мать из Тракторозаводского района Ирина Жолудева также попалась на удочку предприимчивого мужчины, оставшись без мебели и с кредитами. Жительница Краснооктябрьского района Наталья Тыркалова рассказала, что они с мужем в прошлом году решили приобрести кухонный гарнитур, но после получения аванса мастер словно растворился

По данным «СПАРК-Интерфакс», Александр Алхутов не зарегистрирован в качестве ИП и самозанятого. В разговоре с корреспондентом редакции мебельщик пообещал устроить журналистам «сладкую жизнь», в случае выхода публикации про него. Потерпевшие от волгоградского мебельщика Алхутова рассказали о ночных звонках. В Дзержинском районном суде Волгограда должно было состояться первое заседание по еще одному уголовному делу в отношении Алхутова, но процесс перенесли на 28 марта.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
28.03.2024 11:17
Расследования 28.03.2024 11:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.03.2024 20:55
Расследования 27.03.2024 20:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.03.2024 16:12
Расследования 27.03.2024 16:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.03.2024 16:04
Расследования 27.03.2024 16:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.03.2024 14:53
Расследования 27.03.2024 14:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.03.2024 14:05
Расследования 27.03.2024 14:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.03.2024 12:41
Расследования 27.03.2024 12:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.03.2024 12:30
Расследования 27.03.2024 12:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.03.2024 20:58
Расследования 26.03.2024 20:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.03.2024 20:29
Расследования 26.03.2024 20:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.03.2024 18:24
Расследования 26.03.2024 18:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.03.2024 17:15
Расследования 26.03.2024 17:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.03.2024 16:28
Расследования 26.03.2024 16:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.03.2024 16:12
Расследования 26.03.2024 16:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.03.2024 16:02
Расследования 26.03.2024 16:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:31
Забвение закончилось: Бочаров объявил о начале долгожданной реконструкции ЦУМаСмотреть фотографии
12:13
На ежедневные звонки мошенников жалуется каждый пятый волгоградецСмотреть фотографии
12:09
«Ростелеком» подключил цифровую связь и видеонаблюдение для кофеен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:05
Саженцы, семена и рассада: адреса ярмарок для волгоградских садоводовСмотреть фотографии
11:34
Крупный штраф наложили на цементный завод под Волгоградом за недоплату налогаСмотреть фотографии
11:17
Зарезавшему любовницу на глазах у сына волгоградцу вменили еще две статьиСмотреть фотографии
11:07
Проект трансформации техникума в культурный центр в Волгограде сделает реставратор ЦУМаСмотреть фотографии
11:06
Стаю крыс насильно выдворяют в Волгограде из жилого дома по решению судаСмотреть фотографии
10:23
В Саратовской области из-за паводка эвакуируют людей, скот, закрывают дорогиСмотреть фотографии
10:17
Минобороны России оцифрует удостоверения участников СВОСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде на ремонт корпуса облбольницы №1 выделили 340 млн рублейСмотреть фотографии
10:04
Пошла жара: в Волгоградской области потеплеет до +17 градусовСмотреть фотографии
09:20
Более 400 волгоградских школьников участвуют в фестивале «Здоровое поколение»Смотреть фотографии
09:03
Мебельщик Алхутов просит суд Волгограда не затягивать с приговоромСмотреть фотографии
08:32
Под Волгоградом начались антитеррористические ученияСмотреть фотографии
08:18
Потепление до +17 ожидает Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:57
В Волжском начался ремонт двух участков ул. ПушкинаСмотреть фотографии
06:31
ЦБ назвал причины роста инфляции в Волгоградской области до 7,19%Смотреть фотографии
22:05
«Динамо-Синара» в родном ФОК обидно уступило «Звезде»Смотреть фотографии
21:34
В элитном поселке Волгограда снесут военный городокСмотреть фотографии
21:12
Оросительную систему в регионе попытаются реанимировать за 111 млн рублейСмотреть фотографии
20:55
«Родиной торговать нельзя»: депутат Госдумы потребовал особый статус для символа Мамаева курганаСмотреть фотографии
20:13
Клещи проснулись и пошли в атаку на жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:01
В Волгоградской области перед посевной подорожала соляркаСмотреть фотографии
19:31
Серфинг-центр с бассейнами построят в Волгограде в 2025 годуСмотреть фотографии
18:40
В Волжском охранники «Волгамолла» сэкономили пенсионерке 220 тыс. рублейСмотреть фотографии
18:22
На Украине погиб доброволец из Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде часть ул. Социалистической перекроют на 10 днейСмотреть фотографии
17:27
Древопад начался в Волгограде из-за сильного ветраСмотреть фотографии
17:16
В Волгограде владельцу солнечных электростанций доначислили налоги на 38 млн рублейСмотреть фотографии
 