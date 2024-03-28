Мебельщик Алхутов просит суд Волгограда не затягивать с приговором

В Краснооктябрьском районном суде Волгограда состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении Александра Алхутова, которого потерпевшие окрестили последователем мебельщика Бородавко.

В прошедшем накануне процессе, как рассказала многодетная мать Ирина Жолудева, оказавшаяся в числе обманутых горожан, Алхутов выглядел довольно бледно и всячески пытался договориться с потерпевшими.

— Он пришел в суд с адвокатом Гамзатовой. Почему-то все в этом заседании очень тихо разговаривали, что было практически невозможно разобрать, о чем речь. Алхутов сидел с опущенной головой и полностью признал свою вину. Напирал на то, что у него не было злого умысла, а он стал жертвой обстоятельств, — рассказала волгоградка. — В суде присутствовали четверо потерпевших. Одна из них рассказала, что из-за действий Алхутова на фоне стресса у нее начались преждевременные роды и пропало молоко. На момент заключения договора женщина находилась в положении. Заказала у него детский шкаф. Естественно ничего не получила. Все только завтра-завтра. В итоге ей позвонила жена Алхутову и пообещала, что супруг все установит. На этих словах потерпевшей мебельщик взбесился и стал кричать, что его супруга ничего никому не обещала. Судья сделала ему замечание. По итогу в один из дней Алхутов снова вышел на связь с клиенткой, пообещав, что приедет «ГАЗель». Люди поверили, стали освобождать место, разобрали старый шкаф, но в итоге никто ничего так и не привез.

По словам Ирины Жолудевой, ее поразила защитник Алхутова, заявившая, что преждевременные роды еще нужно доказать:

— Гамзатова так и сказала, мол, мало ли, что там кто говорит. Документально это не подтверждено. На что потерпевшая ответила, что принесет справку из больницы. Как я потом поняла, Алхутов пытался вернуть потерпевшим часть денег, которые он брал в качестве аванса. К примеру, один из пострадавших от его афер, отдал сначала 45 тысяч, а теперь 40 ему уже вернули. Я так понимаю, это делается для того, чтобы получить минимальный срок и снова продолжать обманывать людей, — говорит многодетная мать.

После суда, как уточнила волгоградка, Алхутов подошел к ней и пытался полюбовно договориться:

— Мы с мужем в суд пришли. Он к нам подошел. Я сразу ему сказала, что нам говорить не о чем. Отошел, помялся немного и снова к нам направился. Спросил, нужна ли нам мебель. Предложил привезти сами шкафы, которые внизу должны стоять. Но у нас уже все готово. Мы сами сделали. Добрые люди отдали нам мойку. Тогда он предложил навесить шкафы. Муж ответил, что нас это не устраивает. А вчера я подала в суд гражданский иск по компенсации морального ущерба, — поделилась Ирина.

Еще одна пострадавшая от действий Алхутова Светлана Фальченко из Краснооктябрьского района также посетила судебное заседание.

— Представляете, у него уже процесс один пошел. А еще наше дело в этот же суд уйдет. Скорее всего, еще где-то судится. Неужели ему все сойдет с рук? — задается вопросом горожанка. — Дело перенесли из-за прокурора. Государственный обвинитель попросил время для подготовки. Знаете, что самое интересное? Судья спросила, где работает Алхутов. Он ответил, что официально не трудоустроен, но при этом его месячный доход составляет 100 тысяч рублей. То есть, дело его живет, получается. Новые клиенты несут деньги. Это просто какой-то замкнутый круг. Адвокат, кстати, напирала, что Алхутов явился с повинной и это стоит расценивать как смягчающее обстоятельство.

Как стало известно журналистам ИА «Высота 102» от собственного источника, в следующем заседании уже начнутся прения сторон. Не исключено, что в этот же день огласят приговор, так как в особом порядке рассмотрение дела происходит без исследования и оценки доказательств. При этом итоговое наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Также суд может принять и иное судебное решение, в том числе о прекращении уголовного дела, как это уже было в 2023 году в Советском районном суде Волгограда. В отношении Алхутова, обвиняемого по той же статье, что и сейчас, было прекращено уголовное преследование в связи с примирением с потерпевшим. Прокурор выступил против, но это не помогло. В итоге жертва мебельщика, получив назад свои деньги и простив его, фактически развязала ему руки для продолжения выгодного «бизнеса».

Напомним, что в редакцию «Высоты 102» продолжают обращаться обманутые Александром Алхутовым волгоградцы. Жительница Краснооктябрьского района Светлана Фальченко заявила о возбуждении еще одного уголовного дела на горе-мастера. Многодетная мать из Тракторозаводского района Ирина Жолудева также попалась на удочку предприимчивого мужчины, оставшись без мебели и с кредитами. Жительница Краснооктябрьского района Наталья Тыркалова рассказала, что они с мужем в прошлом году решили приобрести кухонный гарнитур, но после получения аванса мастер словно растворился.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Александр Алхутов не зарегистрирован в качестве ИП и самозанятого. В разговоре с корреспондентом редакции мебельщик пообещал устроить журналистам «сладкую жизнь», в случае выхода публикации про него. Потерпевшие от волгоградского мебельщика Алхутова рассказали о ночных звонках. В Дзержинском районном суде Волгограда должно было состояться первое заседание по еще одному уголовному делу в отношении Алхутова, но процесс перенесли на 28 марта.