«Специально взяли кредит»: многодетная семья оказалась в списке жертв мебельщика-кидалы

В редакцию ИА «Высота 102» продолжают обращаться с жалобами обманутые мебельщиком Александром Алхутовым волгоградцы. Ранее, напомним, о своих злоключениях рассказали информагентству сразу несколько горожан. На этот раз за помощью обратилась многодетная мать, проживающая в Тракторозаводском районе. Как и другие потерпевшие, Ирина Жолудева не смогла устоять перед «горячими» предложениями псевдо-мастера, а в итоге осталась без мебели, но с кредитами.

– На Александра я попала еще 27 января прошлого года. Все по той же схеме – связалась с одной компанией по изготовлению мебели, а позже на меня неожиданно вышел сам Алхутов. Предложил мне сделать все в два раза дешевле, чем у других мебельщиков. Естественно, я на радостях согласилась, поскольку мы с мужем и тремя детьми только переехали в новенькую квартиру, а ее необходимо было заставлять мебелью, – признается Ирина. – Кухонный гарнитур и 3 шкафа-купе он мне пообещал сделать всего за 250 тысяч рублей, чему я была очень рада. Взяв кредит на сумму 170 тысяч, я отдала предоплату ему. После этого Александр пропал.

Далее, как и в других случаях, схема повторилась: Алхутов продолжал кормить волгоградцев обещаниями, а они продолжали надеяться и ждать новую мебель.

– Так месяц за месяцем мы ждали наши шкафы и гарнитур. Со временем Александр перестал отвечать на звонки и на наши вопросы о сроках по смс. Раз в две недели он появлялся, придумывал новую причину задержки, и снова пропадал, – рассказывает многодетная мать. – После некоторых попыток мы совсем отчаялись с мужем и решили обратиться с заявлением в полицию. Но там нам отказали, пояснив, что в нашем деле нет состава преступления, поскольку мастер обещает доделать заказ. В итоге вот уже больше года мы живем без денег и мебели. Благо, добрые соседи отдали нам свою старую раковину, а так мыли посуду почти год в ванне. Детские вещи храним тоже как попало, ведь шкафов у нас тоже по-прежнему нет. Заказать духовой шкаф также еще не довелось – готовим на электроплите, которую купили на время сборки кухонного гарнитура.





Без денег и мебели также осталась и семья Козыревых, проживающая по соседству с многодетной семьей Жолудевых на улице Очаковской. Вот только Козыревы попались на уловку мебельщика сравнительно недавно – предоплату Алхутову они передали 30 октября 2023 года.

Примечателен тот факт, что в этом случае Алхутов вышел на волгоградцев самостоятельно после их обращения в мебельную компанию. Не исключено, что контакты потенциальных покупателей мужчина может получать незаконным путем.

– Мы приобрели квартиру и к переезду решили сразу купить всю необходимую мебель. Как и в случае Ирины, Алхутов сам на нас вышел. Мы заказали у него восемь позиций – мебель в ванную комнату, спальню и кухонный гарнитур. За все мы внесли предоплату в сумме 145 тысячи рублей, – пояснила Анна Козырева. – После нескольких недель ожиданий я случайно познакомилась со своей соседкой и, как говорится, с сестрой по несчастью Ириной, которая рассказала мне свою историю. После этого, естественно, никакую мебель я уже не ждала.

После отказа в возбуждении уголовного дела в отношении Алхутова, женщины решили пойти против мебельщика иным путем. Волгоградки, с их слов, уже обратились за юридическими услугами и совместно с представителями готовят иски в суд.