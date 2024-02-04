«Они действуют криминальным дуэтом»: волгоградцы заявили об аферах нового мебельщика-кидалы

Не успел Центральный районный суд Волгограда вынести приговор в отношении скандально известного предпринимателя Романа Бородавко, которого потерпевшие окрестили мебельщиком-кидалой, как в редакцию V102.RU по следам недавней публикации стали звонить горожане, которых, по их мнению, также втянули в сомнительную историю при заказе кухонных гарнитуров.

На этот раз, по словам волгоградцев, по стопам Бородавко пошел некий 30-летний Александр Дмитриевич Алхутов. Молодой человек практически точь в точь повторяет схему недавно осужденного афериста, при этом до сих пор оставаясь на свободе, утверждают потерпевшие.

Светлана Фальченко живет в частном доме по улице Лётная, 47/1 в Краснооктябрьском районе Волгограда. Женщина заказала кухонный гарнитур в августе 2023 года у Александра Алхутова, контакты которого она нашла на сайте бесплатных объявлений.

— Изначально я переписывалась с каким-то Максимом, потом мне дали номер Алхутова, он же ко мне и приехал с договором. Почему я ему доверилась? Цены у него не «кусались». Всего я должна была отдать 119 тысяч рублей. Он попросил аванс в сумме 71 тысячи. Приезжал за деньгами вместе с женой на Audi. Обещал, что все будет в срок. Свидетелями этого были мой муж, дочка и зять, — рассказала Светлана. — В течение 40 дней в сентябре он должен был все изготовить. Периодически с ним созванивались, Алхутов говорил, что все нормально, все делается, мол, уже еду за фасадами. Потом вдруг сообщает, что попал в аварию, соответственно сроки сдачи сдвигаются, затем заболел, дождь пошел, машина сломалась… А 30 октября он позвонил и сказал, что я вас обманывал все это время, что начал делать кухню, извините, снова заболел. Я попросила вернуть деньги по договору. Алхутов вроде согласился, но через некоторое время написал, что все сделает на неделе. «Кормил завтраками» до ноября, потом прислал фото якобы моей кухни, но и по сей день ничего нет.

Светлана Фальченко уточняет, что один раз мебельщик предложил забрать кухню самостоятельно со своей базы по улице Алехина, 1.

— Скинул опять фото — там цвет не тот, да и вообще другая модель гарнитура. Но мы специально согласились, чтобы лично увидеть его производство, после чего Алхутов сообщил, что он сейчас не в городе и не сможет нам ничего показать. Сейчас он периодически появляется на горизонте с обещаниями вернуть деньги, а вчера написал, что я неадекватная, сама отказалась от кухни и он жалеет, что связался с такой клиенткой. Стал мне какие-то два шкафа предлагать, говорил, что все остальное потом довезет, но мне нужен готовый гарнитур. Вы поймите, мне 56 лет, я простой соцработник, для меня деньги, которые отдала этому проходимцу — действительно большая сумма. К тому же оказалось, что не я одна такая. В соцсети есть группа, где обманутые Алхутовым делятся своими историями и предупреждают потенциальных клиентов.





Пострадавшая от действий мебельщика женщина, с ее слов, подала на недобросовестного мастера заявление в прокуратуру Краснооктябрьского района Волгограда, которое они благополучно переправили в полицию.

— Я объединилась еще с несколькими пострадавшими из Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов. Мы все написали заявления в полицию. Они тоже заказывали кухонный гарнитур, шкафы… Алхутов и их оставил ни с чем. Похоже, что он ничего не боится. За деньгами ко всем приезжал вместе с женой. Она работает учителем в школе № 13, зовут Мария. С ней у меня тоже была переписка. Утверждает, что не в курсе работы мужа, а просто его куда-то подвозила. Мой супруг сфотографировал ее автомобиль. Считаю, что они действуют заодно, криминальным дуэтом, — уверена Светлана Фальченко.

Похожая участь постигла еще одну жительницу Краснооктябрьского района Марину Тараканову. Пенсионерка заказала у Алхутова кухонный гарнитур стоимостью 102 тысячи рублей и отдала сразу в качестве предоплаты 60 тысяч.

— У него цены были указаны ниже, чем на фабрике. Разница почти в полтора раза. Да и отзывы на сайте бесплатных объявлений хорошие. Мы же старики совсем другое поколение, привыкли людям доверять. Алхутов сразу меня заверил, что я получу кухню в срок, он никогда никого не подводил, а мастер он опытный. Сразу смутил один момент, которому я сначала не придала значения. Он попросил перевести ему деньги через приложение банка в телефоне, а потом полученную сумму сразу перевел какой-то женщине, сказал, что супруге. Потом начались странные звонки. Он постоянно переносил сроки сдачи мебели по разным причинам: то цех у него переезжал, то фасады бракованные привезли, то его подставили партнеры. Потом он попал в аварию, сломал позвоночник. Столько вранья я за всю свою жизнь не слышала, — говорит обманутая пенсионерка. — Однажды позвонил и сказал, что сегодня точно все будет. Приехал ко мне, мы ждали весь день «ГАЗель», но никто ничего не привез. Тогда он признался, что обманывал меня, извинился и сказал, что теперь точно все сделает. На все мои претензии отвечал, что он не мошенник, всегда на связи, просто так складываются обстоятельства.

Марина Тараканова уточняет, что Алхутов все же соизволил ей вернуть часть переданного ему аванса в размере 24 тысяч рублей.

— После этого он залег на дно. В середине января этого года я написала заявление в полицию, — пояснила пенсионерка.





Еще одна волгоградка, представившаяся Анной, рассказала журналистам «Высоты 102», что она заказала шкаф у Алхутова еще 29 сентября 2023 года.

— Общая сумма была 80 тысяч рублей, авансом отдали около 60. Нам его посоветовали со стороны, якобы он хороший мебельщик. Однако он сразу пропал с радаров. Потом звонил, переносил сроки, разговаривал так, будто не он нам, а мы ему что-то должны. Подали заявление в полицию, но, если он нам установит шкаф, то готовы забрать заявление, — уточнила горожанка.

Согласно картотеке Советского районного суда Волгограда, 10 апреля 2023 года состоялось слушание по уголовному делу в отношении Алхутова Александра Дмитриевича, обвиняемого на тот момент в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

В суде было установлено, что «Алхутов А.Д. совершил хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, а так же хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину».

— Не позднее 22 января 2022 года Алхутов А.Д. находился на территории Волгограда, когда последнему в профиле под именем … в соцсети …, где Алхутов А.Д. размещал проекты мебели, которые, он ранее якобы изготавливал, написала Л.А. с просьбой изготовления кухонного гарнитура. В этот момент у Алхутова А.Д. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Л.А., под предлогом получения предоплаты по договору изготовления корпусной мебели. В ходе переписки в соцсети Алхутов А.Д. договорился с Л.А. о производстве замера кухонного гарнитура. После чего, достигнув устной договоренности, Алхутов А.Д. выехал по месту жительства Л.А., где произвел замер места для изготовления кухонного гарнитура. При этом в целях создания у Л.А. видимости законной деятельности и введения ее в заблуждение относительно своих преступных намерений, Алхутов А.Д. пояснил, что в случае достижения договоренности на изготовление корпусной мебели, то между ним и Л.А. будет заключен договор на изготовление кухонного гарнитура, с оговоркой стоимости заказа и сроков его поставки, а также отражен факт внесения предоплаты, — цитирует информагентство постановление суда.

Алхутов с предъявленным обвинением согласился, вину признал в полном объеме и раскаялся, просил прекратить уголовное дело. Потерпевшая сторона в свою очередь пояснила, что подсудимый в полном объеме возместил причиненный преступлением ущерб и претензий к нему она больше не имеет.





Гособвинитель возражал против удовлетворения заявленного ходатайства, полагая, что прекращением уголовного дела в отношении Алхутова не будут в полной мере достигнуты цели уголовного наказания. Однако суд указал на отсутствие законных оснований для отказа в удовлетворении ходатайства потерпевшей по основаниям, предусмотренным ст. 25 УПК РФ.

— Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении Алхутова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, в связи с примирением подсудимого с потерпевшей и освободить Алхутова от уголовной ответственности за совершенные им преступления. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению настоящего постановления в законную силу, — приводит информагентство цитату из судебного акта.

Однако уже 11 января 2024 года в том же Советском районном суде Волгограда были зарегистрированы материалы нового уголовного дела, фигурантом которого значится Алхутов Александр Дмитриевич, которому вменяют четыре эпизода по ч. 2 ст. 59 УК РФ.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Александр Алхутов не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и не числится самозанятым.

Корреспондентам «Высоты 102» удалось связаться с мебельщиком, который пообещал журналистам в случае выхода публикации о нем «сладкую жизнь»:

— Светлану Фальченко знаю. У нее не все в порядке с головой. Она действительно мне заказывала мебель, потом сама от нее отказалась. Стала присылать мне в сообщения гробы, материла меня, — пояснил Алхутов. — Да, заказы беру от людей, иногда не успеваю по срокам, но в этом нет никакого криминала. Уголовное дело на меня возбуждали, да, но потом все закончилось благополучно. Я все решил. Никаких мошеннических действий не совершаю. Почему забирал деньги вместе с женой у клиентов? Она меня просто подвозила, у меня прав нет, вот и все. Почему не оформлен как ИП? Думаем над этим, будем оформляться. А вообще, зачем вам вся эта информация? Если выйдет статья, то вы ответите за клевету. Я к вам юриста направлю. Если что-то выйдет… сами увидите, что с вами будет.

Коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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