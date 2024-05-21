В редакцию V102.RU обратились одни из первых жертв осужденного условно на два года Александра Алхутова, который под видом оказания услуг по производству мебели присваивал себе деньги клиентов и потом таинственно исчезал. Жительницы Волгограда и Волжского Татьяна Степанова и Татьяна Тихонова рассказали, что они еще в 2022 году попались на удочку горе-мастера, потеряв время, деньги и нервы. У женщин есть на руках решения судов о взыскании сумм по договору, но Алхутов, по словам пострадавших, гол как сокол и приставам банально не на что обращать взыскания.

История волжанки Татьяна Тихоновой началась в марте 2022 года, когда ей понадобилось заказать шкаф-купе. Предыдущий заказчик отказался от исполнения своих обязательств, объясняя это взлетевшими ценами на стройматериалы, а вот Алхутов, как уточнила обманутая жительница города-спутника, выступил просто спасителем, пообещав, что все сделает в срок и на высшем уровне.

— Я стала одной из первых жертв этого афериста. Он пообещал изготовить и установить шкаф-купе за 69 тысяч рублей. Плюс взял еще около трех тысяч рублей за дополнительные конструкции. Кстати, эту сумму я перевела ему на счет некой Марии Александровны Т., которая я так поняла, впоследствии стала его женой и также выступала посредником у других пострадавших, — говорит Татьяна. — Он сразу взял предоплату 70% наличными и исчез, стал уклоняться от исполнения договора. Сперва он чихал, потом кашлял. Прошло еще две недели. Потом Алхутов был за городом и не мог разговаривать, затем снова попал к врачу. Затем говорил, что получил все, но поставщик привез совсем не то, что планировалось. У него мастерская была в Волжском в кооперативе «Березка» на улице Ясной, 50. Как-то туда приехала — ничего не увидела. Чистое помещение, какой-то один стеллаж стоял, а его друг одной отверткой что-то крутил. Через пару месяцев я поняла, с кем связалась и пошла в полицию.





В отделении полиции № 2 города Волжского заявление приняли, но внимание правоохранителей, как утверждает Татьяна Тихонова, не помогло сдвинуть дело с мертвой точки:

— Организовали проверку, да, потом меня вызвали в отдел по телефону. Сказали, что у Алхутова протекла крыша, они взяли с него объяснение и он клятвенно обещал отдать деньги в ближайший месяц. В итоге время шло, а никаких действий от него не было. Я начала отправлять жалобы в прокуратуру, те переправляли в полицию, а они не могли ничего найти и писали отказные. В итоге лишь после моей жалобы в администрацию президента 4 января 2024 года мне позвонили из отдела полиции в Волжском, где первоначально была проверка и сказали, что дело возбуждено и материалы скоро передадут в городской суд. Вроде как не я одна потерпевшая. Мириться с ним не намерена. Его нужно остановить. По суду с него ничего не взять, поэтому он должен сидеть в тюрьме. Очень неприятный и скользкий человек оказался. В конце 2023 года после долгого молчания Алхутов вышел со мной на связь и стал предлагать деньги, но мне уже ничего на тот момент от этого жулика не нужно было.

Жительница поселка Ангарский Татьяна Степанова наткнулась на Алхутова в ноябре 2022 года благодаря популярному сайту бесплатных объявлений, где ее подкупили многочисленные положительные отзывы о работе мебельщика.

— У меня как раз ребенок родился, мы переехали с мужем в новый дом, стали устраивать быт. Нам нужно было два шкафа. Связались с неким Максимом, который, как я поняла, был у них чем-то вроде координатора. Он сказал, что к нам приедет замерщик. Так мы познакомились с Алхутовым. Сделали два заказа на общую сумму 66 тысяч рублей. Авансовый платеж переводили ему через мобильное приложение. У меня никаких сомнений не появилось на этот счет, потому что раньше все мастера, которых мы находили в Сети, делали все точно так же и никаких проблем не возникало. Переводил деньги муж, помню, что там была указана женщина, возможно, что и та самая Мария, — вспоминает Татьяна. — Ближе к декабрю начались первые задержки с его стороны. То поставщик виноват, не те фасады привезли, потом он заболел, был за городом… Короче, одни и те же бесконечные истории. Ближе к весне мы стали требовать вернуть произведенную нами оплату, так как уже стало понятно, что мебели у нас не будет. Алхутов перестал брать трубки, писал какие-то нелепые смс-ки, потом неожиданно сам позвонил и признался, что обманывал нас, но не со зла, а потому что попал в неприятную историю с другими заказчиками, что отразилось на сроках нашего договора.





Волгоградка говорит, что Алхутов клялся буквально через неделю установить шкафы или вернуть деньги, но дальше слов дело не зашло:

— В очередной раз позвонил и сказал, что на него напали. Потом у него была свадьба якобы, хотя он уже был женат. Короче, бредятина. Весной 2023 года я выиграла гражданский суд. Он обещал все вернуть, судью тоже обманул, а она ему поверила. На очередное заседание он просто не явился. Алхутова обязали заплатить, но проблема в том, что у него ничего нет. Он словно церковная мышь. Когда я пригрозила ему заявлением в полицию, он тут же отдал мне часть суммы, где-то в районе 20 тысяч рублей. Это было в мае 2023 года. Написал расписку, что обязуется вернуть остальное не позднее конца мая или установить шкафы. Знаете, я почему-то поверила опять ему. Может быть, просто черная полоса у человека, всякое бывает, он же все-таки начал деньги отдавать. Алхутов все время твердил, что его подставили. Естественно ничего не изменилось. А чуть позже на сайте «Высоты 102» я обнаружила видео из суда и поняла, что нас таких обманутых очень много. Я так понимаю, что даже условный приговор его не исправил и он продолжает обманывать людей. Меня больше поражает, что Алхутов знал, какое у нас положение, что родился малыш, что переехали в новый дом, пошли расходы большие и все равно нас обманул. При этом, как я читала, он прикрывался на последнем суде малолетним ребенком и просил не сажать его в тюрьму.

Тем временем в Краснооктябрьский районный суд Волгограда поступили материалы нового уголовного дела в отношении Александра Алхутова, которому на этот раз вменяют восемь эпизодов мошенничества по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Как полагает одна из потерпевших от действий мебельщика Светлана Фальченко, защита осужденного хочет перенести суд на более поздний срок, чтобы доверитель успел собрать как можно больше денег на откуп от заявителей.

Ранее Краснооктябрьский суд уже признал мебельщика виновным по всем пунктам и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначил ему два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, во время которого последнему нужно доказать свое исправление. На Алхутова возложили ряд обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления УИС, официально трудоустроиться, компенсировать потерпевшим моральный и материальный ущербы в течение трех месяцев со дня вступления приговора в законную силу.

Последователь Бородавко свою вину признал и пообещал возместить весь моральный и финансовый вред. При этом, как стало известно в судебных заседаниях, осужденный горе-мастер нигде официально не трудоустроен, однако при этом его месячный доход составляет 100 тысяч рублей. По словам потерпевших, с мебельщика нечего взять, так как у него нет никакого имущества и официальных доходов, а все деньги он берет в качестве авансов от новых клиентов, которые еще не знают, с кем они связались.

После оглашения приговора Алхутов категорически отказался общаться с прессой, обвинив журналистов «Высоты 102» в предвзятом к нему отношении и публикации недостоверной информации относительно его супруги. Вопрос, будет ли он в дальнейшем продолжать свою деятельность, осужденный также проигнорировал.

По словам Светланы Фальченко, ранее в полиции и прокуратуре потерпевшие по новому делу указали следствию на то, что в махинациях Алхутова замешана его жена Мария, которая работает учителем в школе № 13. Именно ей, как утверждает Фальченко, многие потерпевшие осуществляли переводы на карту за обещанные ее мужем кухонные гарнитуры и шкафы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Александр Алхутов не зарегистрирован в качестве ИП и самозанятого. В разговоре с корреспондентом редакции мебельщик обещал устроить журналистам «сладкую жизнь», в случае выхода публикации про него.

Заседание по делу мебельщика с уголовным флером запланировано в Краснооктябрьском районном суде завтра, 21 мая.

Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

