Расследования

Травля в СМИ, ковид и угрозы журналистам: подробности процесса по делу мебельщика Бородавко

Расследования 26.03.2024 20:29
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26.03.2024 20:29


Волгоградский областной суд сегодня, 26 марта, признал законным приговор Центрального районного суда Волгограда в отношении скандально известного мебельщика-кидалы Романа Бородавко, которого, к слову, осудила та же судья, что и Арсена Мелконяна. 

Решение Виктории Федоренко вышестоящая инстанция признала вынесенным с соблюдением всех положенных норм закона. При этом сам фигурант дела, а также его адвокат Ольга Забелова, которая была против присутствия корреспондентов V102.RU в зале судебного заседания и просила суд выгнать журналистов, категорически были с этим не согласны. 

Помимо этого адвокат запретила ее фотографировать, несмотря на разрешение суда вести съемку. Видимо юрист не хотела себя ассоциировать с горе-бизнесменом, который все-таки поедет в колонию.  Деньги, как говорится, не пахнут, но брать их иногда бывает стыдно. 


Забелова настаивала, что на ее подзащитного буквально началась травля после публикаций СМИ, причем якобы ИА «Высота 102» недостоверно освещало похождения Бородавко и суд над ним. 

В заседании также участвовали двое потерпевших, которые были против всех ходатайств адвоката осужденного. В частности, Алексей Горохов заявил, что все предоставленные договоры и акты, призванные подтвердить легальную деятельность фигуранта дела, не более чем «филькина грамота». 

— Умысел здесь чистый, потому что фирма постоянно меняла названия и адреса. Все это происходило в течение короткого периода времени. Когда мы выиграли суд в гражданском порядке, компания уже называлась по-другому, — заявил волгоградец. 

Его полностью поддержала мать еще одного обманутого волгоградца, которая присутствовала на процессе, заявившая, что «мошеннические действия тут конкретные и в советское время за это наказывали по полной». 


Адвокат Бородавко Ольга Забелова настаивала на том, что ее доверителя подвергли преследованию в Сети и реальным угрозам сами потерпевшие:  

— Да были проблемы, некие недоговоренности, нарушения сроков, но вместо того, чтобы решать эти вопросы, они пошли в СМИ, угрожали расправой семье Бородавко, приходил в офис. Группа потерпевших устроила такое, что мой подзащитный даже не смог вести нормально свою деятельность. Здесь также имеются недоработки у органов предварительного следствия и не доказан умысел. В связи с чем, мы просим возвратить дело прокурору. 

При этом адвокат просила оправдать своего клиента либо назначить наказание, не связанное с лишением свободы. В перерыве перед итоговым решением суда Забелова пригрозила корреспондентам информагентства, если ее фото появится в публикации. На вопрос, стесняется ли она своего подзащитного, юрист так и не ответила. 


Бородавко в свое оправдание посредством видео-конференц-связи доказывал суду, что все происходящее с ним является чудовищной ошибкой и стечением  обстоятельств. На самом деле он хотел выполнить все обязательства перед своими клиентами, но волна негатива в СМИ, а конкретно на «Высоте 102» не позволила ему наладить конструктивный диалог с потерпевшими по делу. Помешал горе-мебельщику и локдаун, введенный в период пандемии COVID-19. 

— На самом деле изготавливать мебель невозможно в одиночку. Да, я занимался этим как предприниматель, на меня были зарегистрированы документы, но моя основная задача заключалась в рекламировании бренда и контроле за другими сотрудниками, в том числе дизайнерами и замерщиками. Ситуации были разные, присутствовал человеческий фактор. Где-то задержки какие-то, ошибались или ломали что-то, задерживали. Я  не хочу сейчас об этом обширно говорить, — заявил из СИЗО фигурант дела. 

Бородавко настаивал, что зачастую заказчики сами отказывались от уже готовой мебели и врали на судебных процессах. Примечательно, что на оглашении апелляционного определения мебельщик всячески пытался спрятать свое лицо от фотокорреспондента информагентства, хотя до этого утверждал, что никого и ничего не боится, а от клиентов никогда не скрывался. 


— Вот 45 минут говорил Бородавко. Оказывается, что все 32 человека, кто проходил по делу как потерпевшие, вместе собрались и оболгали святого бизнесмена. То есть пенсионеры, ветераны, матери-одиночки, больные онкологией — мы все оказались гадами. Я считаю, что нужно оставить без изменения решение Центрального суда, — заявил Алексей Горохов. 

Коснулся Горохов и Романа Белёва, который пояснил, что он работал вместе с Бородавкой, но сумел каким-то образом избежать ответственности: 

— На него Бородавко и переоформил все. Почему он фирму-то и переименовал. В течение года он штамповал эти фирмы. Знаю, что Бородавко переезжал с трех адресов. Был офис на Чуйкова, на Соколова, потом они переехали в офисное здание напротив остановки «Белый Аист».

Напомним, что областной суд в Волгограде проигнорировал мольбы мебельщика-кидалы Бородавко. Бизнесмен так и не смог оспорить свой пятилетний срок. По версии следствия, предприниматель похитил 2,5 миллиона рублей у 32 потерпевших под видом предоставления услуг. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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