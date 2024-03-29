Расследования

Волгоградский мебельщик Алхутов повторяет судьбу Бородавко. Но есть нюанс

Расследования 29.03.2024 18:52
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29.03.2024 18:52


В Краснооктябрьском районном суде Волгограда сегодня, 29 марта, вынесен приговор в отношении Александра Алхутова, который под видом оказания услуг мебельщика забирал авансы у заказчиков и испарялся, оставляя людей без кухонных гарнитуров и шкафов. 

Последователю скандально известного мастера Бородавко, который уже отправился в колонию на пять лет, вменили четыре эпизода по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). 

Многим потерпевшим пришлось влезать в кредиты, чтобы все-таки обустроить свое жилье, ведь горе-мастер переставал выходить на связь и не хотел возвращать деньги, а если и появлялся, то только для того, чтобы снова пообещать невозможное. 



При этом, по словам горожан, пострадавших от действий лжемебельщика, он тратил полученные от них денежные средства в свое удовольствие, разъезжая по курортам с женой, которая также помогала мужу в его начинаниях. Об этом открыто заявляет непосредственно потерпевшая по делу Анастасия Иванкова, которая рассказала, что переводила деньга на карту супруги Алхутова Марии. Позже жена мебельщика выходила с ней на связь с обещаниями урегулировать все проблемы с установкой шкафа. 

Также в процесс в качестве слушателя явилась еще одна жертва мастера Светлана Фальченко из Краснооктябрьского района. Пенсионерка уже почти десять месяцев ждет от него возврата 71 тысячи рублей, которые она отдала в счет аванса за монтаж кухонного гарнитура. Волгоградка уточнила, что мебельщик пытался через свою супругу Марию, которая, к слову, работает учителем в школе № 13, вернуть ей 15 тысяч рублей. Светлану Фальченко это не устроило и она, объединившись с другими жертвами предприимчивого дельца, подала заявление в полицию и теперь ждет очередного суда над Алхутовым, но уже по новому уголовному делу. 

Старший помощник прокурора Краснооктябрьского района Волгограда Марина Шляхова в ходе прений просила суд  признать фигуранта дела виновным по всем эпизодам и по совокупности преступлений путем назначить Алхутову один год и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Фигурант дела должен был возместить ущерб по гражданским искам от потерпевших на общую сумму около 200 тысяч рублей. Гособвинитель отметила, что смягчающими обстоятельствами по делу являются наличие малолетних детей у подсудимого, признание им вины, раскаяние и частичная компенсация ущерба. Потерпевшая сторона поддержала позицию прокурора в прениях. 

Последователь Бородавко свою вину признал и пообещал возместить весь моральный и финансовый вред. При этом, как стало известно в предыдущем судебном заседании, Алхутов нигде официально не работает, но при этом его месячный доход составляет 100 тысяч рублей. По словам потерпевших, с мебельщика нечего взять, так как у него нет никакого имущества и официальных доходов, а все деньги он берет в качестве авансов от новых клиентов, которые еще не знают, с кем они связались. 

В свою очередь адвокат Алхутова по фамилии Гамзатова настаивала, что ее доверителя нельзя сажать в тюрьму, так как у него на иждивении малолетний ребенок, а он сам способен возместить ущерб от своих действий. Примечательно, что среди жертв горе-мебельщика были, в том числе и многодетные семьи. Юрист попросила суд назначить штраф или любое наказание, не связанное с лишением свободы. В заседании Алхутов выглядел довольно поникшим, прятался от камер журналистов и запинался, когда к нему обращалась судья. В своем последнем слове он так и не смог сформулировать ничего путного и признался, что не знает, о чем говорить. 

Суд признал Алхутова виновным по всем пунктам обвинения и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначил ему два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, во время которого ему нужно доказать свое исправление. На осужденного мебельщика возложили ряд обязанностей, в том числе не менять постоянного места жительства без уведомления УИС, официально трудоустроиться, компенсировать потерпевшим моральный и материальный ущерб в течение трех месяцев со дня вступления приговора в законную силу. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставили без изменения. 

После оглашения приговора Алхутов категорически отказался общаться с прессой, обвинив журналистов «Высоты 102» в предвзятом к нему отношении и публикации недостоверной информации относительно его супруги. Вопрос, будет ли он в дальнейшем продолжать свою деятельность в качестве мебельщика, осужденный также оставил без ответа.  

Вчера в Дзержинском районном суде мебельному мастеру удалось примириться с потерпевшей по еще одному делу, что повлекло за собой прекращение уголовного преследования. Точно также он избежал отнесенности в 2023 году в Советском районном суде Волгограда.

Тем временем в редакцию «Высоты 102» продолжают обращаться новые потерпевшие, которых Алхутов без капли жалости «кинул». А это значит, что к еще одному делу, которое в скором времени направят в Краснооктябрьский районный суд, добавятся новые факты мошеннических действий. Вероятно, что условный срок может обернуться все же реальным лишением свободы. 

Напомним, потерпевшие от волгоградского мебельщика рассказали о ночных звонках. В разговоре с корреспондентом редакции мастер пообещал устроить журналистам «сладкую жизнь», в случае выхода публикации про него. Примечательно, что, по данным «СПАРК-Интерфакс», Александр Алхутов не зарегистрирован в качестве ИП и самозанятого. 

Видео и фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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