С 1 декабря в России вводится технологический сбор на электронику, который автоматически приведет к росту цен на эту продукцию. Минпромторг утвердил суммы, которые будут взиматься за новые смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику, которая маркируется в обязательном порядке, сообщает РИА Новости.

Так, 746 рублей составит базовая ставка для ноутбуков и планшетов. При покупке нового смартфона придется дополнительно заплатить 373 рубля. Техсбор для некоторых телефонов определен в размере 37 рублей.

В министерстве поясняют, что технологический сбор будет направлен на развитие в России критически важной электронной и радиоэлектронной промышленности.